iPhone 16e için batarya testi yapıldı. Telefon, Apple'ın da söylediği gibi iPhone 16'dan bile iyi performans gösterdi. Üstelik piyasadaki en güçlü rakiplerini de geride bıraktı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın birkaç hafta önce duyurduğu iPhone 16e yavaş yavaş kullanıcılara ulaşmaya başladı. Hâl böyle olunca teknoloji editörleri, bu akıllı telefonu test etmeye başladılar. Tom's Guide'dan gelen haberler, iPhone 16e'nin batarya performansını gözler önüne seriyor.

Apple, iPhone 16e lansmanında bu akıllı telefonun bataryasının kaç mAh olduğuna ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu akıllı telefon, Apple'ın iddiasına göre 26 saate kadar video oynatmaya izin verecekti. Bu süre, iPhone 16 içinse 22 saat olarak açıklanmıştı. Tom's Guide tarafından yapılan test, Apple'ın bu iddiasının doğru olduğunu ortaya koydu. iPhone 16e'nin bataryası, iPhone 16'dan daha uzun gidiyordu.

iPhone 16e, piyasadaki tüm rakiplerini geride bıraktı!

Yapılan test, hücresel ağ üzerinden internette dolaşmayı kapsıyordu. Yani iPhone 16e, Apple'ın ürettiği C1 isimli modem aktifken sürekli olarak kullanıldı. Elde edilen sonuçlar ise gerçekten etkileyiciydi. Zira Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'u, piyasadaki en güçlü rakiplerini geride bırakmayı başarmıştı.

İşte iPhone 16e'nin batarya testine ilişkin sonuçlar:

Marka Model Batarya Kullanım Süresi iPhone 16 Pro 3.582 mAh 14 saat 7 dakika iPhone 16e Bilinmiyor 12 saat 41 dakika iPhone 16 3.561 mAh 12 saat 13 dakika Samsung Galaxy S24 FE 4.700 mAh 11 saat 38 dakika Google Pixel 8a 4.492 mAh 11 saat 21 dakika

iPhone 16e'nin fiyatı ve özellikleri için:

Peki siz bu verileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Rakiplerini köşeye sıkıştırmış ve hatta iPhone 16'dan bile iyi performans göstermiş olması, size iPhone 16e aldırır mı? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...