Teknoloji incelemeleriyle tanınan YouTuber Marques Brownlee, iPhone 16e incelemesinde Apple'ı tiye aldı.

Teknoloji incelemeleriyle tanınan YouTuber Marques Brownlee, iPhone 16e incelemesinde Apple ile âdeta dalga geçti.

Apple geçtiğimiz hafta uygun fiyatlı iPhone SE serisini iPhone 16e isimli yeni telefonuyla yeniden markaladı ve tanıtılan yeni model birçok kesim için iPhone ekosistemine geçiş için mantıklı görünürken birçok kesim tarafından fiyatı yüzünden büyük ölçüde eleştirildi.

Marques Brownlee'nin iPhone 16e incelemesi:

iPhone 16e her ne kadar uygun fiyatlı bir model olarak konumlandırılsa da 128 GB'lık versiyonunun başlangıç fiyatı globalde 599$, Türkiye'de ise 47.999 TL. Doğal olarak gerek bizde gerek globalde bu fiyat beklentilerin oldukça üstünde.

YouTuber Marques Brownlee de videosunda iPhone 16e'yi her yönüyle incelese de, iPhone 15 Pro'nun tüm özelliklerinin iPhone 16e'den daha iyi oluyor oluşunu videonun girişinde yer verdiği skeçte bir Apple çalışanı rolüne bürünerek "Kim iPhone 15 Pro alabileceği fiyata daha kötüsünü ister ki?" repliğiyle özetliyor.

Videonun başında hazırladığı skeçte bir Apple çalışanı ve bir müşteriyi canlandıran Marques Brownlee, müşteri olarak Apple çalışanına istediği özellikleri söylüyor. Apple çalışanı, müşterinin istediği özelliklerin istediği fiyat skalasında iPhone 15 Pro'da bulunduğunu söylediğinde bu sefer müşteri olarak "MagSafe'den ve yüksek yenileme hızlarından nefret ediyorum" diyerek Apple'ı tiye alıyor.

Türkiye'de bu durum mümkün mü?

Global için bu bir bakıma haklı bir serzeniş çünkü Marques Brownlee'nin videoda da gösterdiği üzere iPhone 15 Pro'nun yenilenmiş versiyonu 622$'a satın alınabiliyor.

Ancak ülkemizde bu kıyaslamayı yapmak gerekirse iPhone 15 Pro'nun aynı modelinin yenilenmiş versiyonu en uygun 70.889 TL'ye alınabiliyor. Bu da iPhone 16e'nin 47.999 TL'lik fiyatıyla kıyaslandığında iPhone 16e'nin gerçek anlamda uygun fiyatlı bir model olarak konumlanmasını sağlıyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 16e fiyatını hak ediyor mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.