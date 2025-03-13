Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, iPhone 17 Air'ın kamera çıkıntısının kalınlık seviyesini açıkladı. Telefon, kamera çıkıntısına rağmen ultra ince bir yapıda olacak.

Akıllı telefon sektörünün en bilindik sızıntı kaynaklarından Ice Universe, yaklaşmakta olan iPhone 17 Air ile ilgili bomba bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, bu telefonun boyutlarını anlamamız açısından oldukça önemli.

iPhone 17 Air, Apple'ın bugüne dek ürettiği en ince iPhone'lardan biri olacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre bu cihaz, 5,5 milimetre kalınlığında olacak. İşte Ice Universe, bu bilgiyi biraz daha öteye taşıdı. Weibo'da bir paylaşım yapan kaynağımız, kamera çıkıntısının kaç milimetre olacağını resmen açıkladı.

iPhone 17 Air'in kamera çıkıntısı, 4 milimetre olacak

Yapılan açıklamaya göre iPhone 17 Air'in kamera çıkıntısı, 4 milimetre olacak. Bu da şu anlama geliyor; Apple'ın ince iPhone'u, kamera tarafında 9,5 milimetre kalınlığında olacak. Diğer kısımlarda ise 5,5 milimetrelik kalınlık değerini görmeye devam edeceğiz.

Tabii incelik, Apple'ın iPhone 17 Air'de bazı özelliklerden vazgeçmesini gerektirecek. Mesela bu akıllı telefonda 3.000 ila 4.000 mAh arasında nispeten küçük bir batarya bulunacağı konuşuluyor. Ayrıca iPhone 17 Air, daha fazla kalınlığa yol açmaması için tek bir kamera sensörüne ev sahipliği yapacak. Bakalım bu akıllı telefon, sadece ince olduğu için tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarabilecek mi.