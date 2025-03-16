iPhone 17 ailesinin maket görselleri paylaştı. Görseller, serideki tüm cihazların tasarımına hiç olmadığı kadar net bakmamızı sağlıyor.

Apple, her sene olduğu gibi bu sene de yeni amiral gemisi iPhone modellerini eylül ayında bizlerle buluşturacak. iPhone 17 ailesinin, çok büyük yeniliklerle gelmesini bekliyoruz. Bunlara arasında en çok dikkat çeken Plus yerine geçecek olan “Air” modeli olacak. Ayrıca Pro cihazların tasarımlarında da değişiklikler göreceğiz.

iPhone 17 ailesi hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Teknoloji dünyasının önde gelen içerik üreticilerinden olan Sonny Dickinson, iPhone 17 modellerinin maket görsellerini paylaştı.

iPhone 17 modelleri böyle gözükebilir!

Paylaşıma baktığımızda standart, Air, Pro ve Pro Max modellerinin hepsinin yer aldığını görebiliyoruz. Görseller, cihazların tasarımlarının nasıl olabileceği hakkında bizlere detaylı bir bilgi veriyor.

Önceki sızıntılarla uyumlu olduğunu söylemek mümkün. Pro modellerde telefonun bir ucundan diğer ucuna uzanan dikdörtgen bir kamera adası yer alacağı ve flaş gibi kısımların sağ tarafta, üçlü kameranın solda yer alacağı kesinleşmiş gibi görünüyor. Standart model ise iPhone 16’ya benzer olacak.

Sağdan ikinci sırada yer alan iPhone 17 Air modelinin maketi de tüm söylentiler ile aynı. Pixel benzeri yatay bir kamera adası göreceğiz. Cihaz, “tarihin en ince iPhone’u” olacağı için tekli kamera kurulumuyla gelecek. Paylaşılan başka bir görselde ne kadar ince olacağını bir kez daha görüyoruz. Tahminler, 5,5 mm civarında kalınlıkla geleceği yönünde. Pro ve Air'daki yeni kamera adası tasarım dilinin Google'ın Pixel telefonlarını andırdığını söylememiz mümkün.

Bunlar dışında ön tarafına baktığımızda, çok fazla şey belli olmasa da iPhone 17 ailesinde Dinamik Ada’nın biraz daha küçük hâle getirilme ihtimali olduğunu görüyoruz. Ayrıca kamera butonu, eylem butonu gibi detaylar da yanlarında görülebiliyor.