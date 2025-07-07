iPhone 17 Pro'da Apple logosunun yerinin değiştirileceği konuşuluyordu. Şimdi ise bu değişikliğe çok net şekilde bakmamızı sağlayan görüntüler geldi.

iPhone 17 modellerinin tanıtılmasına çok kısa bir süre kaldı. Apple, eylülde gerçekleştireceği etkinlikle yeni amiral gemisi telefonlarını bizlerle buluşturacak. Bu sene Pro modellerde büyük değişiklikler göreceğiz. Öyle ki arka tarafta üst kısmı tamamen kaplayan yeni bir kamera tasarımı olacak. Ayrıca son söylentiler, Apple logosunun da aşağı çekileceğini gösteriyordu.

Şimdi ise iPhone 17 Pro’nun logo değişikliğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Telefonun paylaşılan yeni render görselleri, logonun ne kadar değişeceğini gözler önüne seriyor. Bu değişikliğin yalnızca iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’te olacağını belirtelim. Standart ve Air modelde tam ortada yer almaya devam edecek.

iPhone 17 Pro’nun Apple logosu böyle görünecek

Yukarıdan paylaşılan render görselleri görmeniz mümkün. Görüntülere baktığımızda Apple logosunun göze batan derecede aşağıya kaydırıldığını görebiliyoruz. Apple, yeni kamera tasarımı nedeniyle daha dengeli bir görünüm sunmak için bunu yapsa da simetri takıntısı olanlar için sinir bozucu olabileceğini söyleyebiliriz.

Ayrıca logo depğişikliğinden MagSafe de etkileniyor. Normalde MagSafe kılıflarda arka taraftaki kısım tamamen yuvarlak olurdu. Ancak logonun aşağıya çekilmesi nedeniyle kapatmaması için yuvarlak kısmın alt tarafına bir kesik eklendiğini görüntülerden görebiliyoruz. Sızıntının Majin Bu’dan geldiğini belirtelim.

Sonuç olarak iPhone 17 Pro, önceki yıllara göre çok farklı bir model olacak. Kullanıcıların yeni tasarımı beğenip beğenmeyeceğini birkaç aya öğreneceğiz. O sırada iPhone 17 Pro’da beklediğimiz tüm özelliklere aşağıdaki içeriğimizden göz atabilirsiniz.