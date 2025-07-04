Eylülde tanıtılacak iPhone 17 Pro Max'in ne kadar batarya kapasitesine sahip olacağı sızdırıldı. İddia doğruysa cihaz, tarihin en büyük bataryalı iPhone'u olacak.

Apple, yeni nesill iPhone’ları olacak iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 17 modelleri, özellikle de Pro tarafında önemli tasarım değişiklikleriyle gelecek. Tabii ki teknik tarafta da yenilikler göreceğiz. Çıkan yeni bir sızıntı ise bu değişikliklerden birinin pil tarafında olacağını gösteriyor.

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Instant Digital’a göre iPhone 17 Pro Max modelinin batarya kapasitesi sızdırıldı. Eğer iddia doğruysa cihaz, şimdiye kadarki en büyük bataryalı iPhone olarak kayıtlara geçecek.

5000 mAh bataryayla gelecek

Sızıntıya göre en güçlü iPhone olacak iPhone 17 Pro Max’te 5000 mAh’lik batarya göreceğiz. Karşılaştırma yapacak olursak iPhone 16 Pro Max’te 4676 mAh’lik bir batarya vardı. Tabii ki kapasitenin bu tarz önemli bir artış göstermesi, telefonun pil ömrünün de artmasını sağlayacak.

iPhone 16 Pro Max modelinde 33 saate kadar çıkan bir pil ömrü vadediliyordu. iPhone 17 Pro Max ile bunun minimum 35 saat olduğunu görebiliriz. Tabii ki A19 Pro çipin ve Snapdragon X80 modemin de verimliliği artırarak pil ömrünü artıracağını söyleyebiliriz.

Apple’ın iPhone’larında Android cihazlara göre genellikle çok daha düşük batarya kapasiteleri görüyoruz. Ancak bu, onlardan daha kötü pillere sahip oldukları anlamına gelmiyor. Apple, optimizasyonu o kadar iyi yapıyor ki çoğu Android telefondan daha iyi pil performansı gösterebiliyor. Donanım-yazılım entegrasyonu, iOS’in güç verimliliği, Apple’ın yüksek verimlilikli silikon çipleri, uygulama optimizasyonu dahil birçok konu pil kapasitesi düşük olsa bile yüksek performansa olanak tanıyor.

Son yıllarda çıkan iPhone Pro Max’lerin batarya kapasiteleri