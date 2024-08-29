Deneyimli Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo, iPhone 17 serisine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre iPhone 17 Pro Max, 12 GB RAM ile donatılacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 9 Eylül'de düzenleyeceği bir etkinlikte iPhone 16 serisini tanıtacak. Ancak sızıntı dünyası, bu akıllı telefonları artık geride bıraktı. Hatta güvenilir kaynaklar, gelecek yıl duyurulacak iPhone 17 serisi ile ilgili sızıntılara da başlamış durumdalar.

Geçtiğimiz gün Çinli bir kaynak, Apple'ın iPhone 17 serisinde 12 GB RAM kapasitesine geçiş yapacağını açıkladı. Bu önemli bir iddiaydı çünkü bunun gerçek olması hâlinde Apple tarihinde bir ilk gerçekleşecekti. Ancak oldukça güvenilir Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo, bunun tam anlamıyla doğru olmadığını açıkladı.

12 GB RAM, iPhone 17 Pro Max'e özel olacak

Ming-Chi Kuo tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, sadece iPhone 17 Pro Max modelinde 12 GB RAM kullanacak. Serinin diğer üyelerinde ise 8 GB RAM bulunacak. Bu arada; bazı kaynaklara göre gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone SE 4'te de 8 GB RAM bulunacak.

Açık konuşmak gerekirse Ming-Chi Kuo tarafından yapılan açıklama bizleri şaşırtmadı. Çünkü firma, çoğu zaman yaptığı bir yeniliği önce Pro Max üzerinden servis ediyor. Bir sonraki yıl da daha fazla modelin söz konusu yeniliğe kavuştuğunu görüyoruz. Hâl böyle olunca Apple'ın sadece iPhone 17 Pro Max'te 12 GB RAM kullanması, şirketin politikaları gereğince daha makul olacaktır. Tabii tüm bunların birer spekülasyondan ibaret olduğu gerçeğini de unutmamak gerek.