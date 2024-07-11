Apple'ın gelecek yıl tanıtması beklenen iPhone 17 Pro Max, iPhone tarihinde bir ilke ev sahipliği yapacak. Ming-Chi Kuo'ya göre bu telefonda üç tane 48 MP kamera bulunacak.

Deneyimli Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili bomba bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, Eylül 2025'te duyurulması muhtemel iPhone 17 Pro Max ile ilgili dikkat çeken bir özelliği gözler önüne seriyor. Eğer Ming-Chi Kuo'nun iddiası gerçek olursa iPhone 17 Pro Max, iPhone tarihinde bir ilke imza atacak.

Ming-Chi Kuo tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, iPhone 17 Pro Max'te 48 MP çözünürlük sunan 3 kamera birden kullanacak. Üstelik bu kamera sensörleri, barındırdığı prizmalar sayesinde kalınlığı artırabilen tetraprism lensler içerecek. Evet, aslında iPhone 15 Pro Max'te kullanılan bir teknolojiden bahsediyoruz ancak gelecek yıl, iPhone 15 Pro Max'te bulunan tetraprism lens biraz daha iyileştirilecek.

iPhone 17 Pro Max'e özel olabilir

Ming-Chi Kuo, iPhone 17 Pro Max'in kamera kurulumunun bu modele özel olup olmayacağı hakkında bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti. Yani 48 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı kamera ve 48 MP telefoto kamera içerecek kurulum, sadece iPhone 17 Pro Max'e özel olabilir. Eğer bu durum gerçekleşirse iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max'te de aynı kamera kurulumunu görebiliriz.

Aslına bakacak olursak Ming-Chi Kuo tarafından ortaya atılan iddia, bir süre önce Jeff Pu tarafından da dile getirilmişti. Hatta Jeff Pu, Apple'ın iPhone 17 Pro Max'te kullanacağı telefoto kamerayı Apple Vision Pro ile kullanılmak üzere özel olarak optimize edecek. Bakalım sektör kaynaklarından gelen iddiaların ne kadarı son kullanıcıya ulaşacak.