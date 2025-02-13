Apple, iPhone 17 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max'ten bu yana ilk kez iPhone'ların ön tasarımını değiştirmeyi planlıyor.

Apple, 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 Pro Max ile ön tasarımında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

2022'de iPhone 14 Pro'nun tanıtılmasıyla hayatımıza giren Dinamik Ada ile birlikte iPhone'ların ön tasarımında ciddi bir değişiklik görmemiştik. Şirket tam üç yıl aradan sonra ilk kez bu tasarımı güncelliyor. Üstelik bu değişiklik, Apple'ın devrim niteliğinde bir teknoloji hamlesiyle gerçekleşecek.

Dinamik Ada'nın boyutu küçülecek

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre Apple, Dinamik Ada'nın boyutunu küçültmek için metalens teknolojisine geçiş yapacak. Nano yapılı malzemelerle ışığı manipüle eden bu düz ve hafif lensler, Face ID sisteminde kullanılacak. Böylece Dinamik Ada ekranın üst kısmında daha az yer kaplayacak ve kullanıcılara daha geniş bir görüntüleme alanı sunacak.

Sızdırılan bilgilere göre Apple, metalens teknolojisini yalnızca iPhone 17 Pro Max'te değil, gelecekte piyasaya çıkması beklenen katlanabilir iPhone modelinin ön kamerasında da kullanmayı planlıyor. Ayrıca iPad Pro serisine de bu yeniliğin entegre edilebileceği konuşuluyor.

Son olarak iPhone 17 Pro Max'in yalnızca Dinamik Ada'yı küçültmekle kalmayacağı, aynı zamanda daha ince çerçevelerle geleceği de iddia ediliyor.

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