iPhone 17'nin Tasarımı Hakkında Keyiflendirecek İddia

iPhone 17 serisinin tasarımı hakkında keyiflendiren bir iddia ortaya atıldı. Söylentiye göre Apple, geçtiğimiz yıl sadece Pro modellerde gördüğümüz ince çerçeveleri bu yıl tüm modellere getirecek. Ayrıca Dinamik Ada da iPhone 17 serisine özel olarak yenilenecek.

Apple, eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisiyle birlikte iPhone tarihindeki önemli tasarım değişikliklerinden bazılarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Son haftalarda ortaya çıkan sızıntılar, sadece iPhone 17 Pro modellerinde değil, tüm iPhone 17 modellerinde dikkat çekici yeniliklerin yer alacağını ortaya koydu. Daha ince ekran çerçeveleri, daha büyük ekran boyutları ve Dinamik Ada tasarımında yapılacak değişiklikler, bu yılki iPhone lansmanını önceki yıllara göre daha da heyecan verici hâle getiriyor.

Yeni serinin, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşması bekleniyor. Ekran boyutları ise sırasıyla 6.3 inç, 6.6 inç, 6.3 inç ve 6.9 inç olacak şekilde sıralanıyor. Apple’ın bu modelleri eylül ayında tanıtması ve ön sipariş sürecini hemen ardından başlatması bekleniyor. Peki iPhone 17 serisinde ne gibi tasarım yenilikleri olacak? İşte ortaya çıkan son söylentiler.

Tüm iPhone 17 Modellerinde Ultra İnce Ekran Çerçevesi

Apple, geçen yıl tanıttığı iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleriyle şimdiye kadarki en ince ekran çerçevelerini sunmuştu. Yeni sızıntılar, bu tasarım yaklaşımının bu yıl sadece Pro modellerle sınırlı kalmayacağını, tüm iPhone 17 serisine yayılacağını gösteriyor. Çinli sosyal medya platformu Weibo’daki güvenilir teknoloji kaynağı Digital Chat Station, iPhone 17 serisinin tamamının ultra ince çerçevelere sahip olacağını iddia etti.

Buna göre, yalnızca iPhone 17 Pro ve Pro Max değil, temel iPhone 17 modeli ve yeni "iPhone 17 Air" modeli de ultra ince ekran kenarlarına sahip olacak. iPhone 17 Air'in 6.6 inç ekranıyla iPhone 16 Plus'ın yerini alması beklenirken, bu model de aynı estetik anlayıştan faydalanacak. Apple’ın, ekran boyutlarını büyütürken cihazın fiziksel boyutlarını artırmadan daha modern ve şık bir tasarım sunmayı hedeflediği düşünülüyor.

Yenilenen Dinamik Ada Tasarımı Yolda

iPhone 17 modelleri için beklenen bir diğer büyük değişiklik ise Dinamik Ada tasarımında gerçekleşecek gibi görünüyor. Yine Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre, tüm iPhone 17 modellerinde mevcut Dinamik Ada kullanıcı arayüzünde yeniden tasarlanmış bir görünüm yer alacak. Bu değişikliğin iOS 26 ile birlikte yazılım tarafında sunulması ve yalnızca iPhone 17 ailesine özel olması bekleniyor.

Donanım tarafındaki söylentiler ise henüz netlik kazanmasa da bazı kaynaklar, Dinamik Ada'nın fiziksel alanında da küçülme olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu değişikliğin iPhone 18 Pro modellerine ertelenmiş olabileceği de başka bir sızıntıda yer aldı. Yine de, 2022 yılında iPhone 14 Pro ile tanıtılan Dinamik Ada'nın ilk kez bu kadar kapsamlı şekilde yeniden ele alınması, iPhone 17 serisini özel kılan detaylardan biri olacak.