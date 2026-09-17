iPhone 18 Pro Max'in Şarj Hızı Ortaya Çıktı: Bu Sefer Samsung'u Geçebilmeyi Başardı mı?

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro Max'in şarj hızı ve tam kapasite dolum süresi ortaya çıktı.

Apple, yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro Max ile uzun süredir eleştirildiği bir alanda önemli değişiklikler yapmış durumda.

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Yıllardır şarj hızı konusunda muhafazakar bir tutum sergileyen şirket, bu kez kullanıcılarını şaşırtacak bir performansla karşımızda. Sosyal medyada paylaşılan son veriler ve teknik detaylar, cihazın şarj sürelerinde gözle görülür bir sıçrama yaşandığını ortaya koyuyor.

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52W güçle 15 dakikada %50 doluyor

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'in aktardığı bilgilere göre iPhone 18 Pro Max, sadece 15 dakika içinde %0'dan %50 şarj seviyesine ulaşıyor. Apple'ın lansman sırasındaki iddialarını doğrulayan bu performans, 10 dakikada %34 doluluğa imkan tanıyor.

Ekran %100 göstergesini 55 dakikada verse de cihazın tam olarak akım çekmeyi bırakması 76 dakikayı buluyor. Bir önceki model iPhone 17 Pro Max'in 15 dakikada %38'e ulaştığı ve maksimum 35W güç çektiği düşünüldüğünde, yeni modelin 52W seviyesine çıkması önemli bir gelişme.

Bu performans artışının arkasında sadece daha büyük bir batarya değil, aynı zamanda cihazda kullanılan yeni 2nm işlemci mimarisinin sunduğu yüksek enerji verimliliği yatıyor. Sektördeki rakiplerle kıyaslandığında ise Galaxy S26 Ultra, 15 dakikada %51 doluluğa ulaşıp tam şarja 43 dakikada geçerek hızıyla ön planda kalmaya devam ediyor ancak Samsung'un daha küçük bir pil kapasitesini şarj ettiği göz önüne alındığında, Apple'ın aradaki farkı büyük oranda kapattığı söylenebilir.