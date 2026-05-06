Apple'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro'nun taslak çizimleri ortaya çıktı.

Apple’ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Sosyal medyada paylaşılan yeni CAD çizimlerine göre Dinamik Ada'da gerçekten değişiklik olabilir.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

CAD çizimleri ortaya çıktı

X'te @earlyappleleaks kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir hesap, iPhone 18 Pro’ya ait olduğu iddia edilen teknik çizimleri yayınladı. Bu çizimlerde Dinamik Ada'nın küçüleceği görülebiliyor.

CAD görselleri genellikle üretim sürecinde aksesuar üreticileriyle paylaşılan teknik şemalar olduğu için çoğu zaman doğruya oldukça yakın oluyor ancak bu sızıntının kaynağı çok güvenilir diyemeyiz.

Ekran altı Face ID bu kez geliyor olabilir

Aynı kaynağın daha önce paylaştığı bir başka görselde ekran altına gizlenmiş gibi görünen bir Face ID sensörü dikkat çekmişti. Eğer bu teknoloji gerçekten kullanılırsa Dinamik Ada'nın küçülmesi oldukça mantıklı.

Apple’ın uzun süredir ekran altı teknolojiler üzerinde çalıştığı biliniyor ancak bu özelliğin ne zaman hazır olacağı hâlâ net değil.

Apple yeni iPhone 18 Pro modelini bu sonbaharda tanıtacak. Hatta söylentilere göre bu lansmanda Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli de sahne alacak. O gün geldiğinde bu soruların cevabını öğrenmiş olacağız.