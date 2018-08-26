iPhone Cihazlarınızda Kullanabileceğiniz Birbirinden Güzel Duvar Kağıtları

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iPhone'larınızda kullanabileceğiniz tüm macOS Mojave duvar kağıtlarını bu içeriğimizde bulabilir ve hepsini yüksek görüntü kalitesi ile indirebilirsiniz.

Apple, macOS'un yeni sürümü Mojave'yi tanıttı ve beraberinde pek çok etkileyici duvar kağıdı da geldi. Geçtiğimiz haftalarda masaüstü sürümünde kullanılabilecek duvar kağıtlarını benzer bir liste ile sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Mojave'de kullanılabilecek tüm duvar kağıtlarının iPhone'lar için düzenlenmiş versiyonlarını sizin için derledik. Tüm duvar kağıtlarını bağlantıları kullanarak yüksek görüntü kalitesi ile telefonlarınıza indirebilirsiniz.
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iPhone , iPhone X

iPhone , iPhone X

iPhone , iPhone X

iPhone , iPhone X

iPhoneiPhone X

iPhone , iPhone X

iPhone , iPhone X

iPhone , iPhone X

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iPhone , iPhone X

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iPhone , iPhone X

iPhone , iPhone X

iPhone , iPhone X

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Kaynak : http://www.idownloadblog.com/2018/08/26/macos-mojave-wallpaper-iphone/
Etiketler: iphone, duvar kağıdı, macOS Mojave
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