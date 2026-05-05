Apple'ın resmi sitesinde satışta olan tüm iPhone modellerinin güncel fiyat listesini, depolama alanı ve renk seçeneklerini bir araya getirdik. Listede iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri ve tüm özellikleri yer alıyor.

Apple’ın resmi Türkiye mağazasında iPhone modelleri farklı depolama seçenekleri, renk alternatifleri ve donanım seviyeleriyle listeleniyor. Güncel tabloda en düşük başlangıç fiyatı 59.999 TL ile iPhone 17e’de görülürken, en yüksek depolama seçeneği 2 TB ile iPhone 17 Pro Max tarafında sunuluyor.

Bu içerikte yalnızca Apple’ın resmi Türkiye mağazasında yer alan fiyatlar, teknik özellikler, renk seçenekleri ve depolama bazlı versiyonlar esas alındı. E-ticaret sitesi ve teknoloji mağazalarında farklı fiyatlar görebilirsiniz.

iPhone Modelleri ve Fiyat Listesi - Güncel

Model İsmi Güncel Başlangıç Fiyatı iPhone 16 72.999 TL iPhone 16 Plus 84.999 TL iPhone 17e 59.999 TL iPhone 17 84.999 TL iPhone Air 107.999 TL iPhone 17 Pro 119.999 TL iPhone 17 Pro Max 132.999 TL

*Güncel fiyatlar Apple’ın resmi Türkiye satın alma sayfalarındaki depolama ve renk seçenekleri üzerinden kontrol edilmiştir.

iPhone 16

iPhone 16, Apple’ın resmi satışını gerçekleştirdiği ürünler arasında daha erişilebilir bir başlangıç modeli olarak konumlanıyor. 6.1 inç Super Retina XDR ekran, A18 çip ve 48 MP Fusion Ana kameranın eşlik ettiği çift kamera sistemiyle günlük kullanım, fotoğraf çekimi ve video kaydı tarafında güçlü bir deneyim sunuyor. Kompakt ekran boyutu, USB-C bağlantısı ve MagSafe desteğiyle iPhone 16, standart iPhone deneyimini tercih eden kullanıcılar için öne çıkıyor.

iPhone 16 Özellikleri

Özellik Detay İşlemci (Yonga Seti) A18 çip; 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine Dahili Depolama 128 GB Ekran 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekran; Dynamic Island; 2556 x 1179 piksel çözünürlük, 460 ppi Arka Kamera Gelişmiş çift kamera sistemi: 48 MP Fusion Ana kamera, 12 MP Ultra Geniş kamera Ön Kamera 12 MP TrueDepth kamera Dayanıklılık Sertifikaları IEC 60529 standardı kapsamında IP68; 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlikte suya dayanıklılık

iPhone 16 Renk Seçenekleri

Renk Adı Siyah Beyaz Pembe Deniz Mavisi Laciverttaş

iPhone 16 Fiyatı

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 128 GB / RAM belirtilmedi / 5G 72.999 TL

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Plus, iPhone 16’nın temel donanım yapısını daha büyük ekranla sunan model olarak listede yer alıyor. 6.7 inç Super Retina XDR ekranı sayesinde video izleme, oyun ve çoklu görev kullanımında daha geniş bir görüntüleme alanı sağlıyor. A18 çip, gelişmiş çift kamera sistemi, USB-C ve MagSafe desteğiyle iPhone 16 Plus, büyük ekranlı iPhone isteyen ancak Pro serisine geçmek istemeyen kullanıcılar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

iPhone 16 Plus Özellikleri

Özellik Detay İşlemci (Yonga Seti) A18 çip; 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine Dahili Depolama 128 GB, 256 GB Ekran 6.7 inç Super Retina XDR OLED ekran; Dynamic Island Arka Kamera Gelişmiş çift kamera sistemi: 48 MP Fusion Ana kamera, 12 MP Ultra Geniş kamera Ön Kamera 12 MP TrueDepth kamera Dayanıklılık Sertifikaları IEC 60529 standardı kapsamında IP68; 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlikte suya dayanıklılık

iPhone 16 Plus Renk Seçenekleri

Renk Adı Siyah Beyaz Pembe Deniz Mavisi Laciverttaş

iPhone 16 Plus Fiyatı

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 128 GB 84.999 TL 256 GB 91.999 TL

iPhone 17e

iPhone 17e, Apple’ın güncel listesinde 256 GB depolama seçeneğiyle başlayan ve fiyat/performans odağıyla öne çıkan modellerden biri. A19 çip, 6.1 inç Super Retina XDR ekran ve 48 MP Fusion kamera sistemiyle temel iPhone deneyimini güncel donanımla birleştiriyor. 26 saate kadar video oynatma süresi ve USB-C bağlantısı da modelin günlük kullanımda dengeli bir seçenek olmasını sağlıyor.

iPhone 17e Özellikleri

Özellik Detay İşlemci (Yonga Seti) A19 çip; 6 çekirdekli CPU, Neural Accelerators özellikli 4 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine Dahili Depolama 256 GB, 512 GB Ekran 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekran; 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 460 ppi Arka Kamera 48 MP Fusion kamera sistemi: 48 MP Fusion Ana kamera; süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar 24 MP ve 48 MP; yeni nesil portreler; saniyede 60 kare 4K Dolby Vision video Ön Kamera 12 MP TrueDepth kamera Dayanıklılık Sertifikaları IEC 60529 standardı kapsamında IP68; 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlikte suya dayanıklılık

iPhone 17e Renk Seçenekleri

Renk Adı Siyah Beyaz Açık Pembe

iPhone 17e Fiyatı

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 256 GB 59.999 TL 512 GB 73.999 TL

iPhone 17

iPhone 17, A19 çip, 6.3 inç Super Retina XDR ekran ve 120 Hz’e kadar ProMotion desteğiyle standart seride önemli bir yükseltme sunuyor. 48 MP Dual Fusion kamera sistemi, 18 MP Center Stage ön kamera ve 30 saate kadar video oynatma süresiyle hem kamera hem de ekran tarafında daha iddialı bir yapı dikkat çekiyor. 256 GB’tan başlayan depolama kapasitesiyle iPhone 17, güncel iPhone ailesinin ana modeli olarak konumlanıyor.

iPhone 17 Özellikleri

Özellik Detay İşlemci (Yonga Seti) A19 çip; 6 çekirdekli CPU, Neural Accelerators özellikli 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine Dahili Depolama 256 GB, 512 GB Ekran 6.3 inç Super Retina XDR OLED ekran; Dynamic Island; 120 Hz’e kadar ProMotion; Hep Açık ekran; 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 460 ppi; 3000 nit maksimum açık hava parlaklığı Arka Kamera 48 MP Dual Fusion kamera sistemi: 48 MP Fusion Ana kamera, 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera; süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar 24 MP ve 48 MP; makro çekim; yeni nesil portreler; saniyede 60 kare 4K Dolby Vision video; yeni nesil Fotoğrafik Stiller Ön Kamera 18 MP Center Stage ön kamera Dayanıklılık Sertifikaları IEC 60529 standardı kapsamında IP68; 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlikte suya dayanıklılık

iPhone 17 Renk Seçenekleri

Renk Adı Siyah Beyaz Lavanta Ada Çayı Sis Mavisi

iPhone 17 Fiyatı

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 256 GB 84.999 TL 512 GB 98.999 TL

iPhone Air

iPhone Air, ince tasarımı, titanyum gövdesi ve eSIM odaklı yapısıyla ürün ailesinde farklı bir noktada konumlanıyor. 6.5 inç Super Retina XDR ekran, A19 Pro çip ve 48 MP Fusion kamera sistemiyle performans ile taşınabilirliği bir araya getiriyor. 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle sunulan model, hafif ve premium tasarımlı bir iPhone arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

iPhone Air Özellikleri

Özellik Detay İşlemci (Yonga Seti) A19 Pro çip Dahili Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB Ekran 6.5 inç Super Retina XDR ekran Arka Kamera 48 MP Fusion kamera sistemi Ön Kamera 18 MP Center Stage ön kamera Dayanıklılık Sertifikaları IP68 suya, sıçramalara ve toza dayanıklılık

iPhone Air Renk Seçenekleri

Renk Adı Uzay Siyahı Pamuk Beyazı Uçuk Altın Rengi Gök Mavisi

iPhone Air Fiyatı

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 256 GB 107.999 TL 512 GB 121.999 TL 1 TB 135.999 TL

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro, A19 Pro çip, 6.3 inç Super Retina XDR ekran ve 48 MP Pro Fusion kamera sistemiyle Apple’ın profesyonel kullanım odaklı modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Ana, Ultra Geniş ve Telefoto kameralardan oluşan üçlü kamera sistemi; yüksek çözünürlüklü fotoğraf, gelişmiş video kaydı ve optik zoom seçenekleriyle içerik üreticileri için güçlü bir yapı sunuyor. USB-C üzerinden USB 3 desteği ve ProMotion ekran da modelin performans tarafındaki konumunu güçlendiriyor.

iPhone 17 Pro Özellikleri

Özellik Detay İşlemci (Yonga Seti) A19 Pro çip; Neural Accelerators özellikli 6 çekirdekli GPU; donanım hızlandırmalı ışın izleme Dahili Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB Ekran 6.3 inç Super Retina XDR OLED ekran; Dynamic Island; Hep Açık ekran; 120 Hz’e kadar ProMotion; 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 460 ppi; 3000 nit maksimum açık hava parlaklığı Arka Kamera 48 MP Pro Fusion kamera sistemi: 48 MP Fusion Ana kamera, 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera, 48 MP Fusion Telefoto kamera; süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar 24 MP ve 48 MP; makro çekim; yeni nesil portreler; saniyede 120 kare 4K Dolby Vision video; yeni nesil Fotoğrafik Stiller; optik zoom seçenekleri Ön Kamera 18 MP Center Stage ön kamera; Dokunarak zoom ve döndürme; Fotoğraflar için Ana Sahne; ultra stabilize edilmiş video; Çift Çekim; görüntülü aramalar için Ana Sahne İşletim Sistemi iOS Bağlantı Teknolojileri 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, eSIM Şarj Teknolojisi USB-C, USB 3 desteği; MagSafe kablosuz şarj desteği Dayanıklılık Sertifikaları IEC 60529 standardı kapsamında IP68; 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlikte suya dayanıklılık

iPhone 17 Pro Renk Seçenekleri

Renk Adı Kozmik Turuncu Abis Gümüş

iPhone 17 Pro Fiyatı

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 256 GB 119.999 TL 512 GB 133.999 TL 1 TB 147.999 TL

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max, serinin en büyük ekranlı ve en yüksek kapasiteli modeli olarak listede yer alıyor. 6.9 inç Super Retina XDR ekran, A19 Pro çip, 48 MP Pro Fusion kamera sistemi ve 2 TB’a kadar depolama seçeneğiyle en üst seviye iPhone deneyimini hedefliyor. 37 saate kadar video oynatma süresi, ProMotion ekran, USB 3 destekli USB-C bağlantısı ve gelişmiş kamera özellikleriyle iPhone 17 Pro Max, maksimum ekran, pil ve depolama isteyen kullanıcılar için konumlandırılıyor.

iPhone 17 Pro Max Özellikleri

Özellik Detay İşlemci (Yonga Seti) A19 Pro çip; Neural Accelerators özellikli 6 çekirdekli GPU; donanım hızlandırmalı ışın izleme Dahili Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB Ekran 6.9 inç Super Retina XDR OLED ekran; Dynamic Island; Hep Açık ekran; 120 Hz’e kadar ProMotion; 2868 x 1320 piksel çözünürlük, 460 ppi; 3000 nit maksimum açık hava parlaklığı Arka Kamera 48 MP Pro Fusion kamera sistemi: 48 MP Fusion Ana kamera, 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera, 48 MP Fusion Telefoto kamera; süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar 24 MP ve 48 MP; makro çekim; yeni nesil portreler; saniyede 120 kare 4K Dolby Vision video; yeni nesil Fotoğrafik Stiller; optik zoom seçenekleri Ön Kamera 18 MP Center Stage ön kamera; Dokunarak zoom ve döndürme; Fotoğraflar için Ana Sahne; ultra stabilize edilmiş video; Çift Çekim; görüntülü aramalar için Ana Sahne İşletim Sistemi iOS Bağlantı Teknolojileri 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, eSIM Şarj Teknolojisi USB-C, USB 3 desteği; MagSafe kablosuz şarj desteği Dayanıklılık Sertifikaları IEC 60529 standardı kapsamında IP68; 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlikte suya dayanıklılık

iPhone 17 Pro Max Renk Seçenekleri

Renk Adı Kozmik Turuncu Abis Gümüş

iPhone 17 Pro Max Fiyatı