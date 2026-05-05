Türkiye'de Satışa Sunulan Tüm iPhone Modelleri, Fiyatları, Özellikleri, Renk Seçenekleri...
Apple'ın resmi sitesinde satışta olan tüm iPhone modellerinin güncel fiyat listesini, depolama alanı ve renk seçeneklerini bir araya getirdik. Listede iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri ve tüm özellikleri yer alıyor.
Apple’ın resmi Türkiye mağazasında iPhone modelleri farklı depolama seçenekleri, renk alternatifleri ve donanım seviyeleriyle listeleniyor. Güncel tabloda en düşük başlangıç fiyatı 59.999 TL ile iPhone 17e’de görülürken, en yüksek depolama seçeneği 2 TB ile iPhone 17 Pro Max tarafında sunuluyor.
Bu içerikte yalnızca Apple’ın resmi Türkiye mağazasında yer alan fiyatlar, teknik özellikler, renk seçenekleri ve depolama bazlı versiyonlar esas alındı. E-ticaret sitesi ve teknoloji mağazalarında farklı fiyatlar görebilirsiniz.
iPhone Modelleri ve Fiyat Listesi - Güncel
Model İsmi
Güncel Başlangıç Fiyatı
iPhone 16
72.999 TL
iPhone 16 Plus
84.999 TL
iPhone 17e
59.999 TL
iPhone 17
84.999 TL
iPhone Air
107.999 TL
iPhone 17 Pro
119.999 TL
iPhone 17 Pro Max
132.999 TL
*Güncel fiyatlar Apple’ın resmi Türkiye satın alma sayfalarındaki depolama ve renk seçenekleri üzerinden kontrol edilmiştir.
iPhone 16
iPhone 16, Apple’ın resmi satışını gerçekleştirdiği ürünler arasında daha erişilebilir bir başlangıç modeli olarak konumlanıyor. 6.1 inç Super Retina XDR ekran, A18 çip ve 48 MP Fusion Ana kameranın eşlik ettiği çift kamera sistemiyle günlük kullanım, fotoğraf çekimi ve video kaydı tarafında güçlü bir deneyim sunuyor. Kompakt ekran boyutu, USB-C bağlantısı ve MagSafe desteğiyle iPhone 16, standart iPhone deneyimini tercih eden kullanıcılar için öne çıkıyor.
6.1 inç Super Retina XDR OLED ekran; Dynamic Island; 2556 x 1179 piksel çözünürlük, 460 ppi
Arka Kamera
Gelişmiş çift kamera sistemi: 48 MP Fusion Ana kamera, 12 MP Ultra Geniş kamera
Ön Kamera
12 MP TrueDepth kamera
Dayanıklılık Sertifikaları
IEC 60529 standardı kapsamında IP68; 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlikte suya dayanıklılık
iPhone 16 Renk Seçenekleri
Renk Adı
Siyah
Beyaz
Pembe
Deniz Mavisi
Laciverttaş
iPhone 16 Fiyatı
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
128 GB / RAM belirtilmedi / 5G
72.999 TL
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Plus, iPhone 16’nın temel donanım yapısını daha büyük ekranla sunan model olarak listede yer alıyor. 6.7 inç Super Retina XDR ekranı sayesinde video izleme, oyun ve çoklu görev kullanımında daha geniş bir görüntüleme alanı sağlıyor. A18 çip, gelişmiş çift kamera sistemi, USB-C ve MagSafe desteğiyle iPhone 16 Plus, büyük ekranlı iPhone isteyen ancak Pro serisine geçmek istemeyen kullanıcılar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.
6.7 inç Super Retina XDR OLED ekran; Dynamic Island
Arka Kamera
Gelişmiş çift kamera sistemi: 48 MP Fusion Ana kamera, 12 MP Ultra Geniş kamera
Ön Kamera
12 MP TrueDepth kamera
Dayanıklılık Sertifikaları
IEC 60529 standardı kapsamında IP68; 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlikte suya dayanıklılık
iPhone 16 Plus Renk Seçenekleri
Renk Adı
Siyah
Beyaz
Pembe
Deniz Mavisi
Laciverttaş
iPhone 16 Plus Fiyatı
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
128 GB
84.999 TL
256 GB
91.999 TL
iPhone 17e
iPhone 17e, Apple’ın güncel listesinde 256 GB depolama seçeneğiyle başlayan ve fiyat/performans odağıyla öne çıkan modellerden biri. A19 çip, 6.1 inç Super Retina XDR ekran ve 48 MP Fusion kamera sistemiyle temel iPhone deneyimini güncel donanımla birleştiriyor. 26 saate kadar video oynatma süresi ve USB-C bağlantısı da modelin günlük kullanımda dengeli bir seçenek olmasını sağlıyor.
6.1 inç Super Retina XDR OLED ekran; 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 460 ppi
Arka Kamera
48 MP Fusion kamera sistemi: 48 MP Fusion Ana kamera; süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar 24 MP ve 48 MP; yeni nesil portreler; saniyede 60 kare 4K Dolby Vision video
Ön Kamera
12 MP TrueDepth kamera
Dayanıklılık Sertifikaları
IEC 60529 standardı kapsamında IP68; 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlikte suya dayanıklılık
iPhone 17e Renk Seçenekleri
Renk Adı
Siyah
Beyaz
Açık Pembe
iPhone 17e Fiyatı
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
256 GB
59.999 TL
512 GB
73.999 TL
iPhone 17
iPhone 17, A19 çip, 6.3 inç Super Retina XDR ekran ve 120 Hz’e kadar ProMotion desteğiyle standart seride önemli bir yükseltme sunuyor. 48 MP Dual Fusion kamera sistemi, 18 MP Center Stage ön kamera ve 30 saate kadar video oynatma süresiyle hem kamera hem de ekran tarafında daha iddialı bir yapı dikkat çekiyor. 256 GB’tan başlayan depolama kapasitesiyle iPhone 17, güncel iPhone ailesinin ana modeli olarak konumlanıyor.
6.3 inç Super Retina XDR OLED ekran; Dynamic Island; 120 Hz’e kadar ProMotion; Hep Açık ekran; 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 460 ppi; 3000 nit maksimum açık hava parlaklığı
Arka Kamera
48 MP Dual Fusion kamera sistemi: 48 MP Fusion Ana kamera, 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera; süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar 24 MP ve 48 MP; makro çekim; yeni nesil portreler; saniyede 60 kare 4K Dolby Vision video; yeni nesil Fotoğrafik Stiller
Ön Kamera
18 MP Center Stage ön kamera
Dayanıklılık Sertifikaları
IEC 60529 standardı kapsamında IP68; 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlikte suya dayanıklılık
iPhone 17 Renk Seçenekleri
Renk Adı
Siyah
Beyaz
Lavanta
Ada Çayı
Sis Mavisi
iPhone 17 Fiyatı
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
256 GB
84.999 TL
512 GB
98.999 TL
iPhone Air
iPhone Air, ince tasarımı, titanyum gövdesi ve eSIM odaklı yapısıyla ürün ailesinde farklı bir noktada konumlanıyor. 6.5 inç Super Retina XDR ekran, A19 Pro çip ve 48 MP Fusion kamera sistemiyle performans ile taşınabilirliği bir araya getiriyor. 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle sunulan model, hafif ve premium tasarımlı bir iPhone arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.
iPhone Air Özellikleri
Özellik
Detay
İşlemci (Yonga Seti)
A19 Pro çip
Dahili Depolama
256 GB, 512 GB, 1 TB
Ekran
6.5 inç Super Retina XDR ekran
Arka Kamera
48 MP Fusion kamera sistemi
Ön Kamera
18 MP Center Stage ön kamera
Dayanıklılık Sertifikaları
IP68 suya, sıçramalara ve toza dayanıklılık
iPhone Air Renk Seçenekleri
Renk Adı
Uzay Siyahı
Pamuk Beyazı
Uçuk Altın Rengi
Gök Mavisi
iPhone Air Fiyatı
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
256 GB
107.999 TL
512 GB
121.999 TL
1 TB
135.999 TL
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro, A19 Pro çip, 6.3 inç Super Retina XDR ekran ve 48 MP Pro Fusion kamera sistemiyle Apple’ın profesyonel kullanım odaklı modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Ana, Ultra Geniş ve Telefoto kameralardan oluşan üçlü kamera sistemi; yüksek çözünürlüklü fotoğraf, gelişmiş video kaydı ve optik zoom seçenekleriyle içerik üreticileri için güçlü bir yapı sunuyor. USB-C üzerinden USB 3 desteği ve ProMotion ekran da modelin performans tarafındaki konumunu güçlendiriyor.
6.3 inç Super Retina XDR OLED ekran; Dynamic Island; Hep Açık ekran; 120 Hz’e kadar ProMotion; 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 460 ppi; 3000 nit maksimum açık hava parlaklığı
Arka Kamera
48 MP Pro Fusion kamera sistemi: 48 MP Fusion Ana kamera, 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera, 48 MP Fusion Telefoto kamera; süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar 24 MP ve 48 MP; makro çekim; yeni nesil portreler; saniyede 120 kare 4K Dolby Vision video; yeni nesil Fotoğrafik Stiller; optik zoom seçenekleri
Ön Kamera
18 MP Center Stage ön kamera; Dokunarak zoom ve döndürme; Fotoğraflar için Ana Sahne; ultra stabilize edilmiş video; Çift Çekim; görüntülü aramalar için Ana Sahne
İşletim Sistemi
iOS
Bağlantı Teknolojileri
5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, eSIM
Şarj Teknolojisi
USB-C, USB 3 desteği; MagSafe kablosuz şarj desteği
Dayanıklılık Sertifikaları
IEC 60529 standardı kapsamında IP68; 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlikte suya dayanıklılık
iPhone 17 Pro Renk Seçenekleri
Renk Adı
Kozmik Turuncu
Abis
Gümüş
iPhone 17 Pro Fiyatı
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
256 GB
119.999 TL
512 GB
133.999 TL
1 TB
147.999 TL
iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max, serinin en büyük ekranlı ve en yüksek kapasiteli modeli olarak listede yer alıyor. 6.9 inç Super Retina XDR ekran, A19 Pro çip, 48 MP Pro Fusion kamera sistemi ve 2 TB’a kadar depolama seçeneğiyle en üst seviye iPhone deneyimini hedefliyor. 37 saate kadar video oynatma süresi, ProMotion ekran, USB 3 destekli USB-C bağlantısı ve gelişmiş kamera özellikleriyle iPhone 17 Pro Max, maksimum ekran, pil ve depolama isteyen kullanıcılar için konumlandırılıyor.
6.9 inç Super Retina XDR OLED ekran; Dynamic Island; Hep Açık ekran; 120 Hz’e kadar ProMotion; 2868 x 1320 piksel çözünürlük, 460 ppi; 3000 nit maksimum açık hava parlaklığı
Arka Kamera
48 MP Pro Fusion kamera sistemi: 48 MP Fusion Ana kamera, 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera, 48 MP Fusion Telefoto kamera; süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar 24 MP ve 48 MP; makro çekim; yeni nesil portreler; saniyede 120 kare 4K Dolby Vision video; yeni nesil Fotoğrafik Stiller; optik zoom seçenekleri
Ön Kamera
18 MP Center Stage ön kamera; Dokunarak zoom ve döndürme; Fotoğraflar için Ana Sahne; ultra stabilize edilmiş video; Çift Çekim; görüntülü aramalar için Ana Sahne
İşletim Sistemi
iOS
Bağlantı Teknolojileri
5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, eSIM
Şarj Teknolojisi
USB-C, USB 3 desteği; MagSafe kablosuz şarj desteği
Dayanıklılık Sertifikaları
IEC 60529 standardı kapsamında IP68; 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlikte suya dayanıklılık