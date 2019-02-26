"iPhone İle Çekildi" Fotoğraf Yarışmasının Galipleri

Apple'ın düzenlemiş olduğu "iPhone ile Çekildi" yarışmasını kazanan fotoğraflara birlikte bakıyoruz.

Apple’ın “iPhone ile Çekildi” fotoğraf yarışması nihayet sona erdi. Apple, dünyanın dört bir yanından gelen fotoğrafları değerlendirerek yarışmanın kazananlarını ve çektikleri fotoğrafları tanıttı.

Pete Souza, Austin Mann, Annet de Graaf, Luísa Dörr, Chen Man, Phil Schiller, Kaiann Drance, Brooks Kraft, Sebastien Marineau-Mes, Jon McCormack ve Arem Duplessis'in yer aldığı uluslararası bir jüri tarafından seçilen fotoğraflar, adeta ülkelerin gizli kalmış bölgelerini açığa çıkarıyor.

İşte fotoğrafın neden seçildiğine dair jürilerin açıklamalarıyla birlikte kazananlar:

Alex Jiang (ABD), iPhone XS Max

Chen Man fotoğraf hakkında şunları söylüyor: "Bu, kompozisyondaki hoş renk ve hikaye duygusuyla dolu bir fotoğraf. Zoom, her ailenin ayrıntılarını ve onların benzersiz dokunuşlarını gösteriyor. Basketbol potası fotoğrafın tam ortasında ve görüntünün arkasına daha fazla hikaye eklenmesine neden oluyor."

Annet de Graaf ise fotoğraf hakkında şu ifadeleri kullanıyor: "Mimarlığın anlatısı. Aslında bilinmeyen bir şehirde, ortalama bir apartman yüzeyinin arkasında hayat var. Ortada basketbol potası ile canlı renkler ve mükemmel bir kompozisyon!"

Blake Marvin (US), iPhone XS Max

Austin Mann fotoğraf hakkında şunları söylüyor: "Bu görüntü, çok sabır gerektirmiş ve harika zamanlamayla çekilmiş. iPhone'un sıfır deklanşör gecikmesi ve Smart HDR ile, hem rakun gözlerini hem de kütük içindeki derin gölgeleri görebiliyoruz. Daha önce doğal ışıkla neredeyse imkansız olan bir şeydi."

Phil Schiller fotoğraf hakkında şunları söylüyor: "Bu rakun ve fotoğrafçı arasındaki bakış açısı paha biçilemez. Yavaşça geri çekilirseniz kimsenin canını yakmak zorunda kalmayacağını söyleyebiliriz. Siyah ve beyazın hoş kullanımı, rakun ve içi boş kütüğün içine odaklanılması zaman içinde donmuş organik bir hareket sağlıyor."

Darren Soh (Singapur), iPhone XS Max

Phil Schiller fotoğraf hakkında şunları söylüyor: “Bir tabloya benzeyen bir yansıma, iki dünya çarpışıyor. Bu fotoğrafın nerede ve nasıl çekildiğini düşünmeye mecbursunuz, köşede uçan kuş, başka bir gerçeküstü kompozisyonda tek bir yaşam belirtisi sunuyor.”

Chen Man fotoğraf hakkında şunları söylüyor: "Tuhaf bir açıda bozulma ve yansıma. Bu fotoğraf fantastik bir his yaratıyor."

Nikita Yarosh (Belarus), iPhone 7

Austin Mann fotoğraf hakkında şunları söylüyor: "Bu görüntünün erişilebilir olmasına bayılıyorum. Güzel bir şey yakalamak için İzlanda'ya gitmenize gerek yok, hemen burnunuzun dibinde. Çizgilerin kesişme biçimi, canlı renkler, eski ve yeni duygular… Bu harika bir görüntü."

Luísa Dörr fotoğraf hakkında şunları söylüyor: "Bu görüntünün basitliğini, kompozisyonunu, ışığını, ayrıntılarını, her şeyin güzel görünmesini seviyorum. Sonra yanlış görünen ve bana ne olduğunu, bu yerin nerede olduğunu düşündüren küçük bir çizgi görüyorsunuz. Benim için iyi bir görüntü, sadece güçlü ya da güzel olan bir görüntü değil, aynı zamanda sizi düşündüren ve düşünmeye devam ettiren görüntüdür."

Dina Alfasi (İsrail), iPhone X

Sebastien Marineau-Mes fotoğraf hakkında şunları söylüyor: "Kalp şeklindeki su birikintisinin konuyu çerçevelendirme şeklini seviyorum. Konu aceleyle yürüdüğü için dünyaya bir bakış atıyor."

Brooks Kraft fotoğraf hakkında şunları söylüyor: "Popüler fotoğraf çekimi konusuna yeni bir bakış açısı getiriyor. Konunun belirgin olmasını sevdim ama fotoğrafın nasıl çekildiğinden emin değilsiniz. Su birikintisi, konunun hoş bir simetrisi ile bir kalp şeklidir. iPhone'un normal modda olduğu alan derinliği bu görüntüyü mümkün kıldı, DSLR her şeyi odakta tutmakta zorlanacaktı."

Elizabeth Scarrott (ABD), iPhone 8 Plus

Brooks Kraft fotoğraf hakkında şunları söylüyor: "Çocukluk harikasını güzel bir ortamda yakalayan bir portre. Hem çocuğun kişiliğini hem de çevredeki deneyimi gösteren harika kompozisyon."

Pete Souza fotoğraf hakkında şunları söylüyor: "Bağlam sağlamak için güzel portre ve arka plan kullanımı. Çocuğun yüzünün yerleşimi en uygun yerde, onu sıraya sokarak arkasındaki arka planı temiz ve rahatsız edici olmayan şekilde vurguluyor. Kurulum tanıdık geliyor; muhtemelen bu noktada durdum. Ancak resim bu yerden gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor.”

Andrew Griswold (ABD), iPhone XS

Jon McCormack fotoğraf hakkında şunları söylüyor: "Bu görüntü çok iyi düşünülmüş ve yürütülmüş. Arka plan deseni görüntüyü bir arada tutuyor ve su damlacıklarındaki tekrarlanan daha küçük sürümler görsel olarak çok fazla ilgi çekiyor. Buradaki alan derinliğinin yaratıcı kullanımı mükemmel."

Sebastien Marineau-Mes fotoğraf hakkında şunları söylüyor: "iPhone XS'in güçlü yönlerini gösteren, çok eşsiz bir kompozisyon ve renk paleti. En ilginç bulduğum şey, su damlacıklarının her birinde benzersiz şekilde büyütülmüş ve çarpık olan arka plan deseni. Bu modelin ne olduğunu açıklamaya çalışıyorum."

Bernard Antolin (ABD), iPhone XS Max

Kaiann Drance fotoğraf hakkında şunları söylüyor: "Basit bir sahne gibi gözüküyor ancak farklı bir ruh halini yükseltmek ve siyah ve beyazı kullanmak için iyi bir seçim. Bulutlardaki ve çevresindeki peyzajdaki çarpıcı kontrastı ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor."

LieAdi Darmawan (ABD), iPhone XS

Luísa Dörr fotoğraf hakkında şunları söylüyor: "Bu manzaraya eski bir portre gibi davranıldığını hissediyorum. Dağların dokusu yaşlı bir buruşuk surat uyandırıyor. Portreler ve manzaralar, insanlar tarafından yaratılan en eski yaratıcı temsil yöntemidir. Bilinçaltı zihnin alemlerine ait bir şey var ve bu beni esas olarak bu fotoğrafta çeken şey; açıklayamadığım kısım."

Robert Glaser (Almanya), iPhone 7

Kaiann Drance fotoğraf hakkında şunları söylüyor: "Muhteşem dinamik aralık var. Çayırda, ağaçlarda ve bulutlarda, fotoğrafın her yerinde ayrıntı var. Güzel derin gökyüzü ve genel olarak hoş renkler."

Apple'ın fotoğraf yarışmasını kazanan 10 fotoğrafçıyı ve çektikleri fotoğrafları sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Kazanan fotoğrafların Apple’ın reklam panolarında (belirli şehirlerde), mağazalarda ve web sitesinde gösterileceğini de ekleyelim.