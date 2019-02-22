1500 Karenin Birleşimi Olan Muhteşem Lamborghini Fotoğrafı

İsviçreli fotoğrafçı Fabian Oefner, 1972 Lamborghini Miura SV’nin parçalarına ayrılmasını fotoğraflamak için aracı gerçekten parçalarına ayırdı. Otomobilin fiyatının ise 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

Otomobiller ve mekanik parçalar her zaman fotoğrafçıların ilgi duydukları alanlardan birisi olmuştur. Sanatçıların bu tutkusu hem otomobil hem de fotoğraf tutkunlarını heyecanlandıran karelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Disintegrating (parçalarına ayrılıp yok olma, toza dönüşüp yok olma, zerrelerine ayrılma gibi anlamları olan bir sözcük) adlı projeyi 5 yıl önce başlatan İsviçreli fotoğrafçı Fabian Oefner, küçük ama detaylı model arabaları parçalayarak işe başladı.

Son fotoğraf ise “Disintegrating X (Lamborghini Miura)” adıyla hazırlandı. Fotoğraf için gerçek otomobilin sökülen parçaları, araçtan her yöne dağılıyormuş gibi fotoğraflandı. Bu araçların açık arttırmalardaki değeri ise 2 milyon dolar civarında.

Aslında fotoğraf için araba gerçekten parçalandı demek yerine araba geri toplandı demek daha doğru olabilir. Oefner ve ekibi, araç restore edildiği sırada Lamborghini fabrikasında epey zaman geçirdi ve her parçayı tek tek fotoğrafladı. Bunun sonucu olarak da sanatçının elinde 1500 fotoğraf birikti. Daha sonra bu fotoğraflar bir araya getirilerek son fotoğraf karesi oluşturuldu.

Oefner, her zaman gerçek bir otomobil kullanarak bir sanat eseri yaratmak istediğini söyledi. Lamborghini dergisine konuşan sanatçı, “Bir gün bir arkadaşım bana ‘Bende bir Miura var ve restore ettiriyorum. Neden fırsattan istifade Disintegrating görsellerinden birini yapmıyorsun?’ diye sordu.

Elbette ki favori arabalarımdan birinin üstünde çalışmam, her bir vidasına ve efsanenin her parçasında dokunmam ve son kompozisyonda birleştirmem için ikinci kere sorması gerekmedi… bu bir rüyanın gerçek olmasıydı!” ifadelerini kullandı.

Stüdyoda küçük arabalarla çalışmaya alışmış olan sanatçı, daha büyük ve karmaşık otomobillerle çalışmakta başlarda biraz zorlandığını belirtti. Fotoğrafçı, özellikle gürültü ve sıcaklık ile epey sorun yaşadığını söylüyor.

Projenin nasıl hazırlandığına dair iki dakikalık da bir video yayınlandı. Hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.