DSÖ, Koronavirüsün Hava Yoluyla Bulaşmadığını Açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımda yeni tip koronavirüsün bulaşıcılığına dair açıklamalarda bulundu. Damlacıkların havada kalamadığını belirten DSÖ, 1 metre kuralına vurgu yaptı.

Son zamanlarda vaka sayılarında büyük bir artışın görüldüğü yeni tip koronavirüs salgını, dünya genelinde hayatı durma noktasına getirdi. Kişiden kişiye kolayca bulaşabilmesiyle bilinen virüs yüzünden insanlar evlerine kapandı. Kolayca kişiden kişiye bulaştığı bilinen virüs hakkında en merak edilen sorulardan biriyse hava yoluyla bulaşıp bulaşmadığı.

Şimdiye dek pek çok uzman, konu hakkında farklı görüşler bildirmiş olsa da Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. DSÖ’nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtildi.

‘Damlacıklar havada kalamayacak kadar ağır’:

Koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağının belirtildiği paylaşımda ayrıca, damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen yere düştüğü ifade edildi. Bu noktada virüsü taşıyan kişilerin 1 metre yakınında nefes alıp verenler ile ellerini enfekte olmuş yüzeyle temas ettirdikten sonra dezenfekte etmeden yüzüne, ağzına ya da burnuna dokunan kişilerin de virüsü kapabileceği söyleniyor.

Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olması ve hemen yere düşmesi, yüzeylerin sürekli dezenfekte edilmesini gerekli kılıyor. Öte yandan ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması da virüsten korunmada büyük rol oynuyor.

Bununla birlikte virüsün kişiden kişiye en kolay şekilde nasıl bulaşacağı noktasına da değinen DSÖ, açıklamasında virüsün öksürme, hapşırma veya konuşma esnasında kolaylıkla bulaşabildiğinin altını çizdi. Bu noktada insanların kendilerini virüsten korumak için yapabilecekleri en basit ve en önemli şeyin ise 1 metre kuralı olduğu vurgulandı.

Son dönemlerde vaka sayılarının giderek hız kazandığı yeni tip koronavirüs, şimdiye dek dünya üzerinde 681.706 kişiye bulaştı. Öte yandan son verilere ülkemizde 7.402 kişi koronavirüsle enfekte olmuş ve bu kişilerden 108’i hayatını kaybetmiş durumda.