iPhone mu Samsung mu? - Son Modeller Karşı Karşıya!

Son modeller karşı karşıya geldiğinde kazanan kim olur: iPhone mu Samsung mu? İşte tüm detaylarıyla iOS tabanlı iPhone 12 vs Android tabanlı Galaxy S21 karşılaştırması.

Teknolojiyle az çok ilgisi olan herkes "iOS mu Android mi?", "iPhone mu Samsung mu?" sorularıyla en az bir kez karşı karşıya gelmiştir. İki teknoloji devinin yıllardır süren bu rekabeti, her yıl piyasaya sürülen yeni nesil akıllı telefonlarla birlikte giderek kızışıyor.

Samsung tarafı, Apple'a kıyasla her sene birçok farklı amiral gemisi serisi cihaz piyasaya sürerken Apple ise yalnızca her yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılan iPhone'lar ile yetiniyor. Peki, son modeller karşı karşıya geldiğinde kazanan kim olur? iPhone mu Samsung mu? Gelin bu sorunun yanıtına tüm detaylarıyla birlikte göz atalım.

Not: Samsung'un kısa süre önce tanıttığı katlanabilir telefonları, çok daha farklı bir teknoloji ve yeni bir kitleye hitap ettiği için içeriğimizde Samsung'un Galaxy S21 cihazını esas aldık.

Son modeller karşı karşıya: iPhone mu Samsung mu?

Bu içerikte Apple ve Samsung'un son model telefonlarını tasarım, ekran, donanım, kamera, batarya ve fiyat başlıkları altında inceleyeceğiz. Karşılaştırmanın adil olması için de her iki firmanın birbirine denk gelen modelleri kıyaslanacak. Karşılaştırılacak modeller ise şu şekilde:

Samsung Galaxy S21 vs iPhone 12

Samsung Galaxy S21 Plus vs iPhone 12 Pro

Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 - Samsung Galaxy S21 karşılaştırma:

Ekran : iPhone 12: 6,1 inç, Super Retina XDR OLED 1170 x 2532 piksel 460 ppi 60 Hz Galaxy S21: 6,2 inç, Dynamic AMOLED 2X 1080x2400 piksel 421 ppi 120 Hz

: İşlemci : iPhone 12: Apple A14 Bionic (5 nm) 6 çekirdek CPU (2x3,1 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm) Apple GPU (4 çekirdek) Galaxy S21: Exynos 2100 (5 nm) 8 çekirdek CPU (1x2,9 GHz Cortex-X1 + 3x2,80 GHz Cortex-A78 + 4x2,2 GHz Cortex-A55) Mali-G78 MP14 GPU

: RAM : iPhone 12: 4 GB Galaxy S21: 8 GB

: Depolama : iPhone 12 : 64/128/256 GB Galaxy S21: 128/256 GB

: Ön Kamera : iPhone 12: 12 MP (f/2.2) geniş açı Galaxy S21: 10 MP (f/2.2) geniş açı

: Arka Kamera : iPhone 12: 12 MP (f/1.6) geniş açı 12 MP (f/2.4) ultra geniş açı Galaxy S21: 12 MP (f/1.8) geniş açı 64 MP (f/2.0) telefoto 12 MP (f/2.2) ultra geniş açı

: Batarya : iPhone 12: 2.815 mAh 20W 15W Qi manyetik kablosuz şarj Galaxy S21 : 4.000 mAh 25W 15W kablosuz şarj 4,5W ters şarj

: Bağlantı : iPhone 12: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, 4G LTE, 5G, Lightning Galaxy S21: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, FM Radyo, 4G LTE, 5G, USB-C

: Boyutlar : iPhone 12: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm Galaxy S21 : 151,7 x 71,2 x 7,9 mm

: Ağırlık : iPhone 12: 164 gram Galaxy S21: 169 gram

: Fiyat : iPhone 12: 64 GB: 10.999 TL 128 GB: 11.499 TL 256 GB: 12.499 TL Galaxy S21: 128 GB: 9.999 TL

:

iPhone 12 ve Galaxy S21, her iki firmanın da en güncel giriş seviyesi amiral gemisi modelleri olarak karşımıza çıkıyor. İki telefonun da birbirine üstün olduğu ve geri kaldığı noktalar mevcut. Ekranla başlamak gerekirse iPhone 12, 60 Hz yenileme hızı ve Her Zaman Açık Ekran teknolojisinin bulunmamasıyla Galaxy S21'in gerisinde kalıyor. İşlemci tarafındaysa kâğıt üzerinde iki yonga da benzer görünüyor ancak gerçek hayat testlerinde A14 Bionic'in Exynos 2100'e kıyasla biraz daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz.

RAM tarafında iPhone, yarı yarıya daha düşük miktarda bellek kullansa da iOS işletim sisteminin Android'e kıyasla daha az RAM tüketmesiyle bu açığı rahatça kapatıyor, dolayısıyla burada bir kazananın olmadığını söyleyebiliriz. Kamera tarafına geçtiğimizde ön kameralar 12 MP'e 10 MP ile birbirine eşit görünürken Galaxy S21, üçlü arka kamera kurulumuyla burada farkını ortaya koyuyor. iPhone 12 ise telefoto lensin eksikliğini gündelik hayatta hissettiriyor.

Her iki cihazda da 5G desteği yer alıyor. Bataryalar ise yine işletim sisteminin farklılıklarından kaynaklı olarak kâğıt üzerinde epey farklı görünüyor. Ancak burada 25W hızlı şarj desteği ve gündelik kullanım testleri sonrası Galaxy S21'in bir adım önde olduğu söylenebilir.

Kaynak: DxOMark (Orijinal görseller için: 1, 2)

iPhone 12 Pro - Galaxy S21 Plus karşılaştırma:

Ekran : iPhone 12 Pro: 6,1 inç, Super Retina XDR OLED 1170 x 2532 piksel 460 ppi 60 Hz Galaxy S21 Plus: 6,7 inç, Dynamic AMOLED 2X 1080 x 2400 piksel 394 ppi 120 Hz

: İşlemci: iPhone 12 Pro: Apple A14 Bionic (5 nm) 6 çekirdek CPU (2x3,1 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm) Apple GPU (4 çekirdek) Galaxy S21 Plus: Exynos 2100 (5 nm) 8 çekirdek CPU (1x2,9 GHz Cortex-X1 + 3x2,80 GHz Cortex-A78 + 4x2,2 GHz Cortex-A55) Mali-G78 MP14 GPU

RAM: iPhone 12 Pro: 6 GB Galaxy S21 Plus: 8 GB

Depolama: iPhone 12 Pro: 128/256/512 GB Galaxy S21 Plus: 128/256 GB

Ön Kamera: iPhone 12 Pro: 12 MP (f/2.2), Face ID Galaxy S21 Plus: 10 MP (f/2.2)

Arka Kamera: iPhone 12 Pro: 12 MP (f/1.6) geniş açı 12 MP (f/2.0) telefoto 12 (f/2.4) ultra geniş açı TOF 3D LiDAR tarayıcı Galaxy S21 Plus: 12 MP (f/1.8) geniş açı 64 MP (f/2.0) telefoto 12 MP (f/2.2) ultra geniş açı

Batarya : iPhone 12 Pro: 2.815 mAh 20W kablolu şarj 15W Qi manyetik kablosuz şarj Galaxy S21 Plus: 4.800 mAh 25W kablolu şarj 15W kablosuz şarj 4,5W ters şarj

: Bağlantı : iPhone 12 Pro: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot, Bluetooth 5.0, GPS. NFC, 4G LTE, 5G, Lightning Galaxy S21 Plus: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, FM Radyo, 4G LTE, 5G, USB-C

: Boyutlar : iPhone 12 Pro: 146,7 x 71,5 x 7,4mm Galaxy S21 Plus: 161,5 x 75,6 x 7,8 mm

: Ağırlık : iPhone 12 Pro: 189 gram Galaxy S21 Plus: 200 gram

: Fiyat: iPhone 12 Pro: 128 GB: 14.999 TL 256 GB: 15.999 TL 512 GB: 17.999 TL Galaxy S21 Plus: 128 GB: 12.999 TL 256 GB: 13.499 TL



iPhone 12 Pro ve Galaxy S21 Plus, "iPhone mu Samsung mu?" sorusunda rekabetin iyice kızıştığı modeller arasında yer alıyor. Tasarım anlamında karşılaştırma yapmak gerekirse burada nesnel bir yargıya varmak mümkün değil zira iPhone 12 tasarımını da Galaxy S21 tasarımını da seven ve eleştiren kullanıcılar bulunuyor. Dolayısıyla bu noktada yorum size kalmış.

Teknik özelliklere geçecek olursak işlemcilerin alt modellerdekilerle aynı kaldığını görüyoruz. Bu noktada Apple A14 Bionic, laboratuvar testlerinde daha üstün bir performans sunsa da günlük kullanımda her iki cihazın da performansları kullanıcıları yarı yolda bırakmıyor. Benzer şekilde RAM tarafında kâğıt üzerinde 6'ya 8'lik iki farklı değer görsek de bunun günlük hayattaki yansımaları son kullanıcı açısından pek bir fark yaratmıyor.

Kamera tarafına geldiğimizde burada öne çıkan taraf, LiDAR tarayıcısıyla iPhone 12 Pro oluyor. Öte yandan Galaxy S21 Plus'ın rakibinin önüne geçtiği nokta ise 8K 24 FPS video kaydına imkân sağlaması. Bu iki temel fark dışında her iki cihazın kamerası da oldukça etkileyici fotoğraflar çekebiliyor. Son olarak batarya tarafında ise 2.815 mAh'e kıyasla 4.800 mAh'le Samsung Galaxy S21 Plus'ın üstünlüğünü görüyoruz.

Kaynak: DxOMark (Orijinal görseller için: 1, 2)

iPhone 12 Pro Max – Galaxy S21 Ultra karşılaştırma:

Ekran: iPhone 12 Pro Max: 6,7 inç, Super Retina XDR OLED 1284 x 2778 piksel 458 ppi 60 Hz Galaxy S21 Ultra: 6,8 inç, Dynamic AMOLED 2X 1440 x 3200 piksel 515 ppi 120 Hz

İşlemci: iPhone 12 Pro Max: Apple A14 Bionic (5 nm) 6 çekirdek CPU (2x3,1 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm) Apple GPU (4 çekirdek) Galaxy S21 Ultra: Exynos 2100 (5 nm) 8 çekirdek CPU (1x2,9 GHz Cortex-X1 + 3x2,80 GHz Cortex-A78 + 4x2,2 GHz Cortex-A55) Mali-G78 MP14 GPU

RAM: iPhone 12 Pro Max: 6 GB Galaxy S21 Ultra: 12/16 GB

Depolama: iPhone 12 Pro Max: 128/256/512 GB Galaxy S21 Ultra: 128/256/512 GB

Ön Kamera: iPhone 12 Pro Max: 12 MP (f/2.2), Face ID Galaxy S21 Ultra: 40 MP (f/2.2)

Arka Kamera: iPhone 12 Pro Max: 12 MP (f/1.6) geniş açı 12 MP (f/2.2) telefoto 12 MP (f/2.4) ultra geniş açı TOF 3D LiDAR tarayıcı Galaxy S21 Ultra: 108 MP (f/1.8) geniş açı 10 MP (f/4.9) periskop telefoto – 10X optik yakınlaştırma 10 MP (f/2.4) telefoto 12 MP (f/2.2) ultra geniş açı

Batarya: iPhone 12 Pro Max: 3.687 mAh 20W kablolu şarj 15W Qi manyetik kablosuz şarj Galaxy S21 Ultra: 5.000 mAh 25W kablolu şarj 15W kablosuz şarj 4,5W ters şarj

Bağlantı: iPhone 12 Pro Max: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot, Bluetooth 5.0, GPS. NFC, 4G LTE, 5G, Lightning Galaxy S21 Ultra: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, FM Radyo, 4G LTE, 5G, USB-C

Boyutlar: iPhone 12 Pro Max: 160,8 x 78,1 x 7,4 mm Galaxy S21 Ultra: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

Ağırlık: iPhone 12 Pro Max: 228 gram Galaxy S21 Ultra: 227 gram

Fiyat: iPhone 12 Pro Max: 128 GB: 16.999 TL 256 GB: 17.999 TL 512 GB: 19.999 TL Galaxy S21 Ultra (128 GB): 128 GB: 15.999 TL 256 GB: 16.499 TL



Zirveye geldiğimizde iPhone 12 Pro Max ve Galaxy S21 Ultra modellerinin her ikisi de piyasada satın alınabilecek mevcut en iyi akıllı telefonlar konumunda bulunuyor. Ekranlarla başlamak gerekirse gerek desteklenen maksimum parlaklık gerekse ekran yenileme hızıyla kazanan tarafın Galaxy S21 Ultra olduğunu söyleyebiliriz. Ancak iPhone 12 Pro Max'in de hiç de fena olmayan bir ekrana sahip olduğunu ve kullanıcılarına oldukça etkileyici bir görsel deneyim yaşatacağını belirtmek gerekir.

İş yonga kısmına gelince tıpkı diğer modellerde olduğu gibi Apple A14 Bionic'in üstünlüğünü görüyoruz ancak bu farkın son kullanıcı açısından pek de fark edilmeyeceği söylenebilir. RAM tarafına geçtiğimizde Samsung, 12 GB'a 6 GB ile tepe modellerde aradaki farkı açsa da yine bu farkların işletim sistemlerinden kaynaklandığını belirtmek gerekiyor.

Kamera tarafına geçtiğimizdeyse gerek ön gerekse arka kameralarda kâğıt üzerinde Galaxy S21 Ultra'nın ezici bir üstünlüğe sahip olduğu gerçek. Ancak iş gerçek dünya testlerine gelince her iki telefonun da gerek düşük ışıkta gerekse gün ışığında başarılı çekimler yaptığı görülüyor. Detay çekimlerinde LiDAR sensörü sayesinde iPhone 12 Pro Max ön plana çıkarken, yüksek çözünürlük gerektiren uzak mesafelerde ise periskop telefoto lens sayesinde Galaxy S21 Ultra'nın öne geçtiğini görüyoruz.

Kaynak: DxOMark (Orijinal görseller için: 1, 2)

iPhone mu Samsung mu?

Geldik en merak edilen soruya. Eğer bir tarafın fanı değilseniz aslında bu soruya verilebilecek net bir yanıt yok zira her iki telefonun da kendine göre öne çıkan özellikleri bulunuyor. Burada verilebilecek en doğru yanıtsa sizin neyi sevdiğiniz: iOS mu yoksa Android mi? Her iki telefon da son kullanıcıyı doyuracak yeterli seviyede donanıma sahip olduğu için burada fark yaratan nokta haliyle işletim sistemleri oluyor.

Bu noktada da "iPhone kullanan biri Samsung kullanabilir mi?" veya "Samsung kullanan biri iPhone kullanabilir mi?" soruları devreye giriyor. Bu soruların yanıtları da yine size kalıyor. Ancak bize soracak olursanız; telefonun verdiği özelliklerle yetinen, stabilite arayan biriyseniz tercihiniz iPhone'dan yana olmalı. Öte yandan telefonu kurcalamayı seviyor ve özgürlük arıyorsanız tercihiniz Android tabanlı Samsung'tan yana olabilir.

Peki, sizce iPhone mu yoksa Samsung mu? Bu savaşın galibi kim? Düşüncelerinizi nedenleriyle birlikte yorumlar kısmından bizlerle paylaşarak hangi telefonu alacağına karar veremeyenlere yardımcı olabilirsiniz.