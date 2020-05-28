iPhone Müzik İndirme Uygulamaları - 2020

Müzik dinlemek, ruhunuzu dinlendiren bir ihtiyaçtır. Siz ruhunuzu rahat dinlendirin diye Webtekno ekibi olarak iOS kullanıcısı takipçilerimiz için iPhone müzik indirme uygulamaları ve programlarının alternatif bir listesini hazırladık. Hazırsanız başlıyoruz!

iPhone kullanıcıları, App Store’da bulunan uygulamalar ya da harici programlarla bilgisayarlarına müzik indirebiliyorlar. Ancak bu indirmelerin tercihini yaparken bazı kriterlere öncelik veriyorlar. Bu kritlerden bazıları; üyelik türü, uygulama içi özellikler ve istedikleri şarkıya kolayca ulaşabilmek.

iPhone müzik indirme uygulamalarını sizler için araştırdık ve bu listeyi hazırladık. Listemizde ücretli ve ücretsiz uygulamalar yer almakta. Bu yazımızın ardından kendinize ait müzik listelerini oluşturabileceğiniz alternatif programlar ve uygulamalar öğreneceksiniz.

iPhone müzik indirme uygulamaları:

Spotify (Dahili indirme)

Youtube Music (Dahili indirme)

SoundCloud (Dahili indirme)

Deezer (Dahili indirme)

Apple Music (Dahili indirme)

Freegal Music

Music Downloader

Musify

Spotify:

Piyasasının popüler uygulamaları arasında başı çekenlerden biri olan Spotify aracılığıyla telefonunuza istediğiniz müziği indirebilir ve çevrimdışı olarak bu müzikleri dinleyebilirsiniz ancak bunun için premium üyeliğe sahip olmanız isteniyor. Bu uygulamada indirdiğiniz müziklere telefonunuz üzerinden değil, uygulama üzerinden ulaşabilirsiniz. Uygulama artı olarak şu sıralar 3 aylık premium üyeliği deneme şansını kullanıcılara sunmakta. Spotify, aylık bireysel paketleri 17.99 TL'den başlayan fiyatlarla sunuyor.

Youtube Music:

Ülkemizdeki piyasaya geçtiğimiz yıl itibariyle giriş yapan Youtube Music, iOS kullanıcıları için iyi bir tercih. Ayrıca premium üyelik kullanarak ekran kilitliyken ya da çevrimdışı modda şarkı dinlemek, şarkı indirebilmek, reklamsız geçişler premium paketinin sevilen özellikleri arasında yer alıyor. Youtube Music'in bu paketlerinden faydalanmak için belirlediği bedel ise 34.99 TL.

SoundCloud:

SoundCloud, trend müziklerin orijinalini ve farklı versiyonlarını keşfetmek isteyenler için ideal uygulamalar arasında yer alıyor. SoundCloud ile çalma listeleri oluşturabilirsiniz ve premium üyelikle birlikte müziklerinizi indirebilirsiniz. Ayrıca kendi parçalarınızı da uygulama içinden yükleyebilirsiniz. SoundCloud Go+ üyelik paketleri, aylık olarak 26.99 TL'den başlayan fiyatlarla App Store'da boy gösteriyor.

SoundCloud indir:

Deezer:

Geçtiğimiz günlerde Türk kullanıcılarına olumlu gelişmeler sunan Deezer, milyonlarca şarkıdan oluşan arşivlerine yeni Türkçe müzikler kazandırmıştı. Aylık 17.99 TL gibi bir rakamla satın alabileceğiniz premium üyelikle istediğiniz şarkıları uygulama üzerinden indirebilir ve çevrimdışı mod özelliğiyle dinleyebilirsiniz.

Deezer indir:

Apple Music:

30 milyonu aşkın kullanıcısıyla büyük müzik uygulamaları piyasasında kendine yer edinmiş olan Apple Music ile çalma listelerinizi indirip ve bu listeleri diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca canlı radyo kısmını da kullanabilirsiniz. Uyum olarak iOS 8.2 ve sonrası kullanıcılar için ideal olan bu uygulamada basit şekilde müzik indirebilirsiniz. Uygulamadaki ilk 3 ay ücretsiz deneme abonelikle birlikte bu özellikleri kullanabilirsiniz. Ardından; öğrenciler için aylık 6.99 TL'den, bireysel kullanım paketleri için 13.99 TL'lik bir fiyatla abone olabilirsiniz.

Apple Music indir:

Freegal Music:

7 milyona yakınlık bir müzik arşivini kullanıcılarıyla paylaşan Freegal Music, basit ve ücretsiz şekilde kullanabileceğiniz iPhone müzik indirme uygulamaları arasında yer alıyor. Uygulamaya girdikten sonra istediğiniz müziği aratıp yanındaki indirme butonuna basarak sevdiğiniz müzikleri cihazınıza indirebilirsiniz.

Freegal Music indir:

Music Downloader & Player:

Ücretsiz bir şekilde kullanıcılara ulaşan Music Downloader, hızlı ve akıcı bir uygulamadır. Müzikleri bu şekilde hızlıca indirebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra programda; çalınan müzikleri tanıma, FM radyo, karanlık tema gibi ekstra özellikler de yer alıyor. Music Downloader, çok kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor.

Music Downloader & Player indir:

Musify:

Bu uygulamayla sevdiğiniz müzikleri iPhone'unuza indirebileceksiniz ve çevirmdışı mod özelliğiyle internet ihtiyacı duymaksızın indirdiğiniz parçaları dinleyebileceksiniz. Musify, kullanıcılara ücretsiz olarak tanıdığı hizmetlerler nedeniyle önerilenler arasında yer almaktadır.

Musify indir: