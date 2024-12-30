2025'te tanıtılacak iPhone SE 4'ün fiyatı sızdırıldı. Görünüşe göre Apple'ın cihazda kendi modemini kullanması, fiyatın yükselmemesini sağlayacak.

Apple’ın uygun fiyatlı iPhone olarak sunduğu SE serisi son olarak 2022’de yenilenmişti. 3 yıla yakın sürenin geçmesinin ardından da 4’üncü nesil iPhone SE büyük merakla bekleniyordu. Şimdiye kadarki sızıntılardan tasarımdan özelliklere kadar birçok iyileştirmeyle geleceğini görmüştük.

Bugün ise iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler geldi. Kore’den sızan bilgiler, cihazın fiyatını ortaya çıkardı. Eğer iddia gerçekse bekleyenler çok mutlu olacak.

499 dolar fiyatla satışa çıkabilir

Şimdiye kadar çıkan bazı söylentiler, telefonun büyük değişime uğramasından dolayı fiyatının 500 dolar üstüne çıkabileceğini gösteriyordu. Ancak birkaç hafta önce şirketin kendi 5G modemini iPhone SE 4’te kullanacağı iddia edildi. İşte yeni iddiaya göre bu hamle, cihazın fiyatını yüksek olmaktan kurtardı.

İddiaya göre Apple, 2025 içinde tanıtacağı iPhone SE 4 modelini 499 dolardan satışa sunmayı planlıyor. Şirket, kendi modemi sayesinde fiyatın daha aşağıda tutabilecekmiş. 499 dolar, telefonun standart iPhone 16’dan 300 dolar daha ucuz olacağı anlamına geliyor. Sahip olacağı özellikleri de düşündüğümüzde bu fiyatın gerçekten iddialı yapacağını söyleyebiliriz.

Beklenen özelliklere de kısaca bir bakalım. Telefon, şimdiye kadarki en büyük tasarım değişikliğini alarak iPhone 14’e benzer bir görünümle gelecek. Artık Touch ID olmayacak, nihayet yüz tanıma sistemi Face ID’ye kavuşacak. Buna ek olarak Apple Intelligence yapay zekâ desteğini de göreceğimiz konuşuluyor. iPhone 15’te bile bu desteğin yer almadığını düşünürsek cihazın ciddi anlamda önde olacağını anlayabiliriz. Ayrıca daha iyi kamera ve USB-C bağlantı noktasını da telefonda göreceğiz.