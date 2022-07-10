Steve Jobs Tiyatrosu'nda düzenlediği etkinlik ile birlikte yeni premium akıllı telefonları iPhone Xs ve iPhone Xs Max'i tanıtan Apple, daha mütevazı ve bütçe dostu bir akıllı telefon isteyenler için de iPhone XR'ı duyurdu. iPhone XR özellikleri performans açısından amiral gemilerinin gerisinde kalmıyor, 3D Touch, çift kamera gibi premium özelliklerden ise feragat etmiş bulunuyor.

Apple, uzun zamandır beklenen 'uygun fiyatlı' iPhone XR'ı duyurdu. Dördüncü nesil Apple Watch ve iPhone X'in devamı niteliğinde iPhone'ların tanıtımının ardından, iPhone Xs ve Xs Max'e göre daha kısıtlı özelliklerle karşımıza çıkan iPhone XR, fiyat konusunda ise bu cihazların biraz altında. iPhone XR özellikleri ve fiyatı hakkındaki bilgilere ayrıntılı bir şekilde bakalım;

iPhone XR Özellikleri

Altı çekirdekli 64-bit 7nm Apple A12 Bionic yonga seti, dört çekirdekli GPU ve M12 yardımcı işlemci

6.1 inç 1792 x 828 çözünürlüğünde Liquid Retina LCD ekran (326 ppi)

64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri

iOS 12

12 MP geniş açıklıklı ve OIS'li f/1.8 arka kamera, True Tone flaş, 4K 60 fps ve 1080p 240 fps ağır çekim özelliği

7 MP f/2.2 ön kamera, 1080p video kaydı ve Retina Flash ile birlikte

FaceID için TrueDepth kamerası

Stereo hoparlörler

4G VoLTE, MIMO'lu WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS

Çift SIM (ikinci SIM eSIM şeklinde, Çin'e özel versiyonda ise fiziksel çift SIM mevcut)

IP67 suya ve toza dayanıklılık seviyesi

Qi kablosuz şarj ve hızlı şarj desteği bulunan, 15 saat internet kullanımı sunabilen Lityum İyon batarya

Apple'ın diğer amiral gemi modellerinde de kullandığı A12 Bionic yonga seti, iPhone XR'de de bulunuyor. Uygun fiyatlı olmasına rağmen performanstan ödün vermeyecek olan cihaz, küçük farklılıklarla diğer modellerden ayrılıyor.

Çift SIM kart gibi Apple'a oldukça uzak yenilikleri de yeni cihazlarda görüyoruz. iPhone XR modeli de Çift SIM kart seçeneğiyle satışa çıkacak. Cihaz; sarı, beyaz, mercan, siyah, mavi ve kırmızı gibi çeşitli renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

iPhone XR Tasarım ve Ekran Detayları

7000 serisi alüminyum kasayla gelen iPhone XR, ilk olarak renk seçenekleriyle dikkatleri çekiyor. Diğer iPhone modellerine göre biraz daha çerçeveli gibi görünen cihaz, çentikli tasarımın devamı niteliğinde. 6.1 inçlik Liquid Retina LCD ekrana sahip olan iPhone XR, Apple'ın iddiasına göre bugüne kadarki en iyi LCD ekranlı akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Xs ve Xs Max modellerinde de gördüğümüz 120 Hz özelliği, bu modelde de yer alıyor.

3D Touch özelliği ise diğer iPhone modellerinin aksine iPhone XR'de yer almıyor. Apple'a göre iPhone X deneyimini LCD ekranda sunan bu cihaz, ekran konusunda oldukça yeterli görünüyor.

iPhone XR Kamera Özellikleri

iPhone XR, iPhone X modelleriyle aynı TrueDepth özellikli ön kameraya sahip. Arka tarafa baktığımızda ise 12 MP'lik tekli bir kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Xs ve Xs Max modellerinde bulunan kamerayla teknik anlamda aynı olan arka kamera, portre moduyla fotoğraf da çekebiliyor. Aynı zamanda fotoğrafı çektikten sonra derinlik ayarı yapma gibi yazılımsal özellikler de bu cihazda mevcut.

Face ID

Face ID, artık eskisinden çok daha hızlı çalışıyor. Gelişmiş Secure Enclave gibi algoritmalarla Apple, cihazın Face ID özelliğini hem hız hem de güvenilirlik bakımından en üst düzeye taşımış durumda.

iPhone XR Batarya Özellikleri

iPhone 8 Plus'tan 1,5 saat daha uzun bir pil ömrü vadeden iPhone XR, bu konuda da kullanıcılarını üzmeyecek gibi duruyor. Bataryanın teknik detayları ise henüz açıklanmış değil.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle satışa çıkacak olan iPhone XR, 749 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 19 Ekim'den itibaren ABD için ön siparişe açılacak olan cihazın Türkiye fiyatları ve çıkış tarihi ise henüz belli değil.