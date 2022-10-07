İstanbul'u Felaket Senaryolarına Konu Ettik: İşte Yapay Zekâ Tarafından Üretilen Film Gibi Sahneler

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Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'un felaket senaryolarında nasıl görüneceğini yapay zekâya sorduk. Her biri film sahnelerinden fırlamış gibi görünen görsellerle İstanbul'u daha önce hiç görmediğiniz gibi görebilirsiniz.

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul, ara sıra aksiyon filmlerinde görünse de bir New York gibi uzaylı istilasına uğramıyor. Bu noktada kendimize "İstanbul felaket senaryolarında nasıl görünürdü?" şeklinde bir soru sorduk. Bu soruyu ise son dönemin parlayan yapay zekası DALL.E 2'ye sorduk. Yazdığınız metinlere göre karşınıza bir görsel çıkaran yapay zekâ, İstanbul felaket senaryolarıyla ilgili sorduğumuz sorulara çarpıcı görseller sundu. 

Bugün sizlere DALL.E 2 tarafından hazırlanan ve İstanbul'un aksiyon filmleri için nasıl iyi bir alternatif olduğunu görebileceğimiz görselleri listeleyeceğiz. O zaman hadi gelin bazıları komik bazıları ise korkutucu olan bu görsellere yakından bakalım.

İstanbul semalarında bir meteor nasıl görünürdü? Yapay zeka bizim için bu soruya cevap olarak bu görselleri hazırladı.

İstanbul meteor yapay zeka

İstanbul meteor yapay zeka

İstanbul meteor yapay zeka

İstanbul meteor yapay zeka

Kolay kolay olmaz ama diyelim ki İstanbul'u tsunami vurdu. İşte yapay zekâ karşımıza bu korkunç görüntüleri çıkardı.

İstanbul tsunami yapay zeka

İstanbul tsunami yapay zeka

 

İstanbul tsunami yapay zeka

İstanbul tsunami yapay zeka

İstanbul tsunami yapay zeka

Felaket senaryolarına biraz da dev yaratık koyalım. Yapay zekâya "Godzilla İstanbul'da olsa nasıl olurdu?" diye sorduk. 

İstanbul gozdilla yapay zeka

Bu sefer de İstanbul'da bir devin nasıl görüneceğini merak ettik. Ortaya çıkan görüntüler İstanbul'un devler için pek de uygun bir yer olmadığını gösteriyor.

İstanbul dev yapay zeka

İstanbul dev yapay zeka

İstanbul dev yapay zeka

Hiç İstanbul'da bir uzaylı istilası olsa ne olurdu, diye düşündünüz mü? Biz sizin için düşünüp yapay zekâya sorduk. Ortaya son derece ilginç sonuçlar çıktı.

İstanbul uzaylı istilası yapay zeka

İstanbul uzaylı istilası yapay zeka

İstilayı biraz daha detaylandıralım dedik. Bir göze sahip uzay gemileri nasıl görünürdü dersiniz? Bir uzaylı olup da Dünya'yı gözetlemeye geldiğimizde biz de ilk başta güzel şehir İstanbul'a bakmak isterdik.

İstanbul uzaylı istilası yapay zeka

İstanbul uzaylı istilası yapay zeka

Şimdi de uzaylı istilası olarak değil de büyük bir uzay gemisinin İstanbul semalarında nasıl görüneceğini görmek istedik. Yapay zekâ da bize ilginç sonuçlar çıkardı. 

İstanbul uzaylı istilası yapay zeka

İstanbul uzaylı istilası yapay zeka

İstanbul uzaylı istilası yapay zeka

Şimdi de biraz doğal afetlere yönelelim. İstanbul'da aktif bir yanardağ olsaydı ve bu patlasaydı nasıl olurdu diye sorduk. Ortaya etkileyici görseller çıktı.

İstanbul yanardağ yapay zeka

İstanbul yanardağ yapay zeka

İstanbul yanardağ yapay zeka

İstanbul yanardağ yapay zeka

Son olarak gerçekliğimize odaklandık. Büyük İstanbul Depremi'nin nasıl olacağını yapay zekâya sorduğumuzda ortaya çok gerçekçi olmayan, ancak önlem almamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatan görseller çıktı.

Büyük İstanbul Depremi, yapay zeka

Büyük İstanbul Depremi, yapay zeka

Büyük İstanbul Depremi, yapay zeka

Büyük İstanbul Depremi, yapay zeka
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