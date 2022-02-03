Geçtiğimiz gün İstanbul Esenyurt'ta bir telefoncu, ilginç bir hırsızlık olayına maruz kaldı. Hırsızlar, telefoncunun duvarını delerek içeri girdiler ve soygun gerçekleştirdiler. Polis, yapılan çalışma sonucunda hırsızları yakalamayı başardı.

Ülkemizde son dönemlerde hırsızlık vakaları artışa geçmişken, birbirinden ilginç hırsızlık olaylarına da tanıklık etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde ikinci el beyaz eşya dükkanını gözüne kestiren bir hırsızın nakliyeci ve iş yerinin yanındaki esnaflardan yardım alarak yaptığı hırsızlık gündeme gelmişken, geçtiğimiz gün de bir telefoncuda şaşırtan bir hırsızlık yaşandı.

İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu Sameh H. ve Ayoup C. isimli iki hırsız, gece saatlerinde gözlerine kestirdikleri bir telefoncudaki telefonları çaldı. Hırsızların dükkâna girişleriyse ön kapıyı kırmak ya da pencereyi kırmak gibi her zaman görülebilen yöntemler değildi. Şahıslar, bunun yerine dükkana, dükkanın duvarını delerek girdiler.

Duvardan delik açıp dükkana girdiler:

Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz şekilde bir delik açarak dükkana giren hırsızlar, aktarılan bilgilere göre kısa süre içinde 11 adet akıllı telefon, 5 adet tuşlu telefon ve 2 adet kulaklı çalarak dükkana girdikleri delikten çıktılar ve kayıplara karıştılar. Dükkan sahibi, yaşanan hırsızlığın farkına varınca durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 6 kilometre çapında bir alanda güvenlik kamera çalışması başlatarak hırsızların, hırsızlık sonrasında ticari taksiyle Piri Reis Mahallesi’nde bir siteye geldiğini tespit etti. Hırsızların ikamet ettiği adrese baskın düzenlendi ve yabancı uyruklu iki hırsız gözaltına alındı. Hırsızlar, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.