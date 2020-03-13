Corona Virüsü İtalya’da 1 Günde 250 Can Daha Aldı

Etkisiyle dünyayı sarsan Corona virüsü bilançosu gittikçe ağırlaşıyor. Virüsten en çok etkilenen ikinci ülke olan İtalya’da yaşamını kaybeden insanlara 250 kişi daha eklendi ve toplam sayı 1.266'ya yükseldi. Çok yoğun önlemler dâhilinde ülkenin neredeyse tamamını karantina altına alan yetkililer daha fazla can kaybı yaşanmaması için son hızda çalışıyor.

Avrupa’nın önemli ülkelerinden İtalya’da bilanço yaklaşık 3 hafta önce ortaya çıkan ilk Corona virüsü vakasından sonra gittikçe ağırlaşıyor. İlk patlak veren vakadan sonra bugün 250 ölümle bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşılmış olurken toplam sayı da 1.266’ya yükseldi.

Bir gün içerisinde yaşanan çok sayıda ölümün ardından Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da bir basın toplantısı düzenledi. Borrelli, ülke genelindeki COVID-19 vakalarına ilişkin son durumu basın mensuplarıyla paylaştı. Aktardığı bilgilerde ülkede şu an için mevcut Corona virüsü vaka sayısının 14.955 olduğunu ifade eden Borrelli, bu sayıya ölen ve iyileşen vatandaşları da dâhil ettiklerinde Corona virüsü bulaşan kişilerin toplam sayısının 17.660’a vardığını bildirdi.

1 günde 181 kişi iyileşti:

Angelo Borrelli, ölü sayısının bir önceki güne göre 250 kişi daha arttığını ve toplam sayının 1.266’ya yükseldiğini belirtti. Sivil Savunma Genel Müdürü, toplam ölü sayısından 890'ının virüsten en çok etkilenen bölge olan, ülkenin kuzey kısmında yer alan Lombardiya Bölgesi'nden olduğunu kaydetti.

Tüm bunların yanı sıra ülkenin kuzeyinde yer alan ve salgından en fazla etkilenen bölge olan Lombardiya’nın Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, kırmızı bölge ilan ederek karantinaya alınan Lodigiano'da bugün vaka sayısında hiç artış olmadığını raporladı. Borrelli ayrıca bir önceki gün 1.258 olarak açıklanan iyileşen insan sayısının bugün 181 kişi daha artarak 1.439'a ulaştığını da duyurdu.

Yaşamını yitirenlerin yaş ortalamasına dair de birtakım bilgiler paylaşıldı. İtalya Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı Silvio Brusaferro tarafından aktarılan bilgilere göre hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 80 olduğu bildirildi. En çok yaşlıları etkilediği bilinen virüsten etkilenen 97 yaşındaki bir hastanın 7 günde sağlığına kavuştuğu da La Republica gazetesinde haber oldu.