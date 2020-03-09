İtalya'daki Spor Müsabakaları Corona Nedeniyle Askıya Alındı

Dünya genelinde 4.000'den fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Corona virüsü, gündelik hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Virüsün en çok etkilediği ikinci ülke olan İtalya’da tüm spor müsabakalarının 3 Nisan tarihine kadar ertelendiği duyuruldu.

Çin’de ortaya çıkan ve 100’den fazla ülkeye yayılan Corona virüsü, olağan hayat akışını aksatmaya devam ediyor. Corona virüsü, açıklanan son resmi rakamlara göre dünya genelinde 114.000'den fazla kişiye bulaşmış ve 4.000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuş durumda.

Corona virüsünün en çok etkilediği iki ülkeden biriye İtalya. Dünya Bankası’nın 2018 verilerine göre dünyanın 8. büyük ekonomisi olan İtalya’da Corona virüsü sebebiyle 9.172 vaka ve 463 ölüm gerçekleşti.

İtalya’da spor etkinlikleri askıya alındı:

De Marke Sports’un Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre İtalya Olimpiyat Komitesi, Corona virüsü sebebiyle İtalya’daki tüm spor etkinliklerini 3 Nisan tarihine kadar askıya aldığını duyurdu.

Ayrıca Tribün Dergi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre FIFA 2020 Dünya Kupası Asya Elemeleri kapsamında mart ve nisan aylarında oynanacak olan maçlar da Corona virüsü sebebiyle ertelendi.

Neredeyse tüm kıtalara yayılan Corona virüsü, hem giderek daha fazla kişiye yayılıyor hem de birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Ayrıca virüsün etkisinin ne zaman yavaşlayacağı veya virüse karşı bir ilacın veya aşının ne zaman geliştirileceği henüz net olarak bilinmiyor.

Dünyanın birçok noktasında binlerce insanı bir araya getiren etkinlikler teker teker iptal ediliyor. Son olarak Almanya’da Dortmund’un PSG’ye karşı 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan Şampiyonlar Ligi maçının Fransa’da oynanacak olan ikinci ayağının da seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. 24 ülkenin yarışacağı EURO 2020’nin akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor.