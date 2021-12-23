Mobil oyun dünyası giderek genişlerken yıllardır hayatımızın içerisinde olan bulmaca kategorisi, hiçbir zaman popülaritesini yitirmedi. Hatta bu kategorideki oyunlar, 2021’in ilk yarısında 5 milyar dolar civarı para kazandı. Peki başarılı bir bulmaca oyunu nasıl yapılır?

Mobil oyun dünyasının her geçen gün biraz daha büyüdüğü sugötürmez bir gerçek. Öyle ki geliştiriciler, artık konsol kalitesinde oyunlar çıkarmaya başladılar. Oyuncularsa vakit geçirmekten büyük keyif duydukları mobil oyunlara dudak uçuklatan paralar harcıyorlar. Örneğin; sektörün en popüler kategorilerinden olan bulmaca oyunlarına harcanan para, 2021’in ilk yarısında 4,9 milyar dolara ulaştı. Bu harcama tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,8’lik artış anlamına geliyor.

Mobil uygulama dünyası ile ilgili sunduğu anlamlı verilerle bilinen SocialPeta, geliştiricileri yönlendirecek bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma kapsamında dünyanın en popüler bulmaca oyunlarını araştıran şirket, 2014 yılında piyasaya sürülen Candy Crush Saga’nın hala bu kategoride bir numara olduğunu ortaya çıkardı. Peki bu nasıl mümkün oldu? SocialPeta, bu denli büyük bir pastadan pay almak isteyen geliştiricilerin neler yapması gerektiğini şöyle açıklıyor…

İyi bir bulmaca oyununun olmazsa olmazları

En çok indirilen 10 bulmaca oyunu sıralaması.

Oyunun bir hedefinin olması

SocialPeta, bulmaca oyunlarının ilgi görmesini sağlayan önemli hususlardan bir tanesinin hedef olduğunu belirtiyor. Yani bir bulmaca oyunu geliştiriyorsanız, bir hikaye yazıp oyunu bu hikaye etrafında şekillendirmelisiniz. Şirket, bu noktada Gardenscapes isimli oyunu örnek olarak gösteriyor.

Ağustos 2021’de, yayınlandığı günden beri 3 milyar dolar kazandığını açıklayan Gardenscapes, en çok da sahip olduğu hikaye ile oyuncuları çekiyor. SocialPeta’ya göre bu oyunun çok popüler olmasının nedeni, verilen görevlerin yerine getirilip bir bahçenin kurulabiliyor oluşu. Hikaye genişledikçe, Gardenscapes oyuncularının ilgisi de hiç düşmüyor.

Rekabet modu ve sosyal etkileşim

Candivore’s Match Masters isimli oyundan yola çıkarak rekabet modunun ve sosyal etkileşimin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan SocialPeta, oyuncuların eşit koşullar altında bir araya gelmesinin başarılı bir bulmaca oyunu oyunu için çok önemli olduğunu ifade ediyor.

Kadınlara yönelik ögelerin kullanımı

SocialPeta’nın yaptığı araştırmalar, bulmaca oyunlarının daha çok kadınlar tarafından ilgi gördüğünü açığa çıkardı. Bu da geliştiriciler için çok önemli bir ipucu. Öyle ki yapılan incelemeler, bu tür oyunlarda oyuncuyu tutmanın en önemli koşullarından bir tanesinin samimiyet olduğunu gözler önüne seriyor. Bu oyunlar kadınlar tarafından ilgi görüyorsa, başarılı bir bulmaca oyununun olmazsa olmazı hiç şüphesiz kadınlara yönelik ögeler.

Sade ve basit tasarım

Geçtiğimiz aylarda yayınlanmış olmasına rağmen beklentileri aşan bir popülariteye ulaşan Royal Match üzerinden örnek veren SocialPeta, başarılı bir oyunun arkasındaki esas şeyin basit ve sade tasarım olduğunu belirtiyor. Temelde bulmaca oyunu olan Royal Martch’in oyunculara çok basit bir arayüz sunduğunu söyleyen uzmanlar, oyuncunun odak noktasının daima eşleştirme olduğunu, bunun da Royal Match’i popüler hale getirdiğini söylüyorlar.

Reklamlar

Reklamlar, yalnızca mobil oyunların değil tüm mobil uygulamaların geleceğini belirliyor. Bu noktada bazı incelemeler yapan SocialPeta’ya göre Royal Match’in en iyi 3 reklamında emojilere ek olarak bazı ibarelere yer veriliyor. Bu ibareler şöyle:

Reklamsız ve ücretsiz，Yeni Yapboz oyunu! Sınırsız eğlence için indir, Kaydır ve sınırsız eğlenceye katıl! Kral Robert’a yardım et! Seviye 82’yi tamamlayabilir misin? Bunu sadece en iyileri başarabilir!

İşte bu kelimeler, Royal Match’in nasıl bu başarıya ulaştığının açık bir göstergesi. Bu arada; Royal Match’in Kasım 2021 gelirinin 28 milyon dolar olduğunu unutmayalım. Bu rakamın ilerleyen dönemlerde daha da yükselmesi, kimseyi şaşırtmayacaktır…