İzmir Yağmuruyla İlgili Sosyal Medyada Yapılan Paylaşımlar

İzmir'de bugün gece saatlerinde aşırı şiddetli gök gürültülü yağmur yağmaya başladı. Özellikle yıldırımların görsel şölen sunduğu bu afet, İzmir'in Twitter'da ilk sıraya çıkmasına neden oldu. Sosyal medyada İzmir'deki yağmurla ilgili yapılan bazı paylaşımları sizler için derledik.

2020; tüm dünya için salgınla anılacak olsa da ülkemiz bu sene felaketlerin biraz fazlasını yaşadı. Önce 2020'nin başında 6,7 büyüklüğündeki Elazığ depremi, sonrasında ise 6,9 büyüklüğündeki İzmir depremi bunun en korkutucu örnekleri. Bu doğal afetler dışında; sel baskınları, çığ düşmeleri ve çok sayıda üzücü haber aldığımız 2020'den dolayı, önümüzdeki günlerden daha fazla korkuyoruz.

Bugün gece saatlerinde ise İzmir'de başlayan ve 2021'in de iddialı olduğunu gördüğümüz bir doğa durumu daha yaşanıyor. Uzun süredir şiddetli bir yağmur yağmayan İzmir'de bugün belki de uzun zamandır görmediğimiz kadar şiddetli bir gök gürültülü yağış başladı. Şu anda da yer yer devam eden bu şiddetli yağmur, İzmir'in Twitter gündemde ilk sıraya çıkmasına neden oldu.

Özellikle yıldırımların büyüklüğünü gözler önüne seren paylaşımlar, doğanın karşısında ne kadar savunmasız olduğumuzu bir kez daha bizlere gösteriyor. Umarız bu şiddetli yağmur sonucunda oluşan selde ve yıldırım düşmesi sonucu hiçbir insanımız ve sokakta yaşayan canlı dostlarımız sıkıntı yaşamaz. Özellikle hayatını dışarıda devam ettirmek zorunda kalan vatandaşlarımızın bu afette güvenli bir yerde olmalarını temenni ediyoruz. Şimdi sizlere, İzmir'deki bol yıldırımlı yağmurun ardından sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler sunacağız.

İzmir'deki şiddetli yağmurda ortaya çıkan görüntüler: