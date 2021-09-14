CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jahrein'i arayarak Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Jahrein, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını kendi Twitter hesabından paylaştı.

Bundan bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Türkiye'nin en popüler yayıncılarından olan Jahrein'in dahil olduğu bir meseleye parmak basmıştık. Söz konusu olayda Fethiye'nin CHP'li Belediye Başkanı Alim Karaca'nın yaptığı küfür dolu bir telefon görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Jahrein, "Mevki sahiplerinin vatandaşla böyle konuşma hakkı yok!" diyerek sert bir tepki göstermişti. Şimdi bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Jahrein, o gün yaptığı açıklamalarda CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap beklediğini söylemişti. Şimdi beklenen cevap geldi. Ünlü yayıncıyı bizzat arayan Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Jahrein'in yaptığı açıklamaya göre CHP, yaşanan olay üzerine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yla ilgili gerekli işlemleri başlatmış durumda.

İşte Jahrein'in konuyla ilgili açıklaması

Az önce CHP’den aradılar. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu telefonun diğer ucundaydı. Kendisiyle biraz sohbet ettik. Hassas olduğumuz Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında parti içi gerekli işlemleri başlattıklarını söylediler. Konunun takipçisi olanlara duyurulur! Kendisine, gençlerin özellikle bu konularda çok titiz olduklarını, iktidarın yaptığı “benden olanı korurum” tavrına karşı olduklarını anlattım. Öyle olmadıklarını, yalnızca yoğun gündemden ötürü bu konuya yeni değinebildiklerini iletti. Şimdiden geleceğin iktidarından hesap sorabilmemiz demokrasi adına çok önemli. Bu konuda bana destek olan, partizanlıktan uzak, temiz bir gelecek aşkı ile yanıp tutuşan tüm gençlere teşekkür ederim. Aslında aranan ben değildim, sizdiniz.

Alim Karaca, 1 Eylül'de servis edilen telefon görüşmesinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen Serkan Yalnız isimli bir vatandaş ile görüşüyor, o görüşme sırasında da ağza alınmayacak cümleler kuruyordu. Jahrein, bu olay üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu da etiketlediği bir paylaşım yapmış, "Bu nedir başkanım? Konu ne olursa olsun mevki sahiplerinin vatandaşla böyle konuşma hakkı yok! Şimdi ya malum parti gibi “kumpas” diyeceksiniz ya da doğruysa gereğini yapacaksınız. Merakla bekliyoruz." demişti.