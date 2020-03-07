Japonya’da Tokyo yakınlarındaki bir şehirde yağan yağmurun siyah renkli olması, bir anda gözlerin bölgeye çevrilmesine neden oldu. Alınan örnekler üzerinde incelemeler yapılmaya başlandı.

Son dönemde Asya ve Uzak Doğu ülkeleri çeşitli sorunlarla boğuşuyor. COVID-19 salgını Çin’de ortaya çıkmıştı. Şimdi de Japonya’da yağan yağmurun siyah renkli olması insanlarda korku uyandırdı.

Tokyo yakınlarındaki Ageo, Iwatsuki, Kuki ve Hasuda bölgelerinde yağan yağmur, siyah renkli olması nedeniyle dikkat çekti. Petrolü andıran bu sıvı, incelemeye alındı. İlk bilgilere göre bu sıvı, radyasyon seviyesi testlerinde temiz çıktı.

Rahatsız edici siyah yağmur:

Çeşitli haber sitelerine ve Twitter’da yapılan paylaşımlara göre 2 Mart’ta Hasuda şehrine ve Saitama bölgesine yağan siyah yağmur, insanları oldukça rahatsız etti. Bölgedeki yetkililer bu durumla ilgili pek çok şikâyet aldı.

Araştırmacılarsa bölge halkına havayı sürekli olarak incelediklerini söylerken yapılan testlerde ölçüm sonuçlarında havadaki maddelerden kaynaklı bir sorun olmadığı belirtiliyor.

Japonya ve çevresinde pek çok aktif volkan bulunduğu için bölgedeki yanardağ aktiviteleri de incelendi. Şu anda bölgede bir volkan aktivitesi bulunmuyor. Nükleer silahlar ve nükleer tesislerle ilgili acı verici tecrübeleri bulunan ülke, bu değerleri de sürekli olarak ölçüyor ancak bu anlamda da bir sorun göze çarpmıyor.

Açıklama olmaması kargaşayı tetikliyor:

Ortada makul bir açıklama olmaması, spekülasyonların ve paniğin yayılmasına neden oluyor. Özellikle de bu yaz yapılacak olan Olimpiyat Oyunları’nın geleceği merak konusuyken böyle bir durum olması gerginliği artırıyor. Devam eden salgın nedeniyle Olimpiyatlar'ın geleceği tartışılıyordu.

Japonya’nın Corona virüsü vakaları da ayrı bir tartışma konusuydu. Açıklanan rakamların gerçek rakamlar olmadığı iddia ediliyordu. Nükleer konusundaki ölçümlerin bir sonuç vermemesine rağmen bazı kişiler, yeni silahlar deneyeceğini söyleyen Kuzey Kore’den şüpheleniyor.

Hasuda’dan gelen haberlerin altında çok basit bir açıklama da olabilir. Bölgedeki bir büyük yangın ya da Avustralya’daki yangın sonrası atmosferde kalan parçacıklar bu yağmurla beraber garip bir fenomen oluşturup yeryüzüne inmiş olabilir. Konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.