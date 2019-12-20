Kullandığı sırt roketi nedeniyle Jet-Man lakabıyla anılan İsviçreli pilot ve mucit Yves Rossy, artık uçmak için bir uçaktan veya helikopterden atlamaya ihtiyaç duymuyor. Ünlü maceraperest, VTOL (Dikey Kalkış ve İniş) teknolojisine sahip yeni roket düzeneğini gün yüzüne çıkardı.

Sırtına takdığı 54 kiloluk roket ile Fuji Yanardağı’ndan Alpler’le kadar pek çok ekstrem konumda uçuş gerçekleştiren İsviçreli pilot ve mucit Yves Rossy, bir süredir ortaklıklarda görünmüyordu. Bugün itibarıyla yeniden kendini gösteren 60 yaşındaki macerapest, bu kez VTOL (Dikey Kalkış ve İniş) teknolojisine sahip yeni roket sistemi ile karşımıza çıktı.

Rossy’nin roket sisteminin en büyük handikapı, yerden kalkamıyor olmasıydı. Yani ünlü mucit her seferinde uçmak için ya bir uçaktan ya da bir helikopterden atlamak zorunda kalıyordu. Şimdi ise kanatta bulunan dört yeni daha güçlü Jetcat P550 türbin motoru ile saate 180 km hızla uçabilen Rossy, herhangi bir yerden dikey olarak havaya yükselebiliyor.

İsviçreli pilotun paylaştığı videoda, ellerinin tamamen serbest olduğunu görüyoruz. Eldivenlerine yerleştirilmiş parmak kontrollerinden başka bir şey kullanmayan Rossy, oldukça dengeli olan jet kanatları ile sağlıklı bir şekilde havalanabiliyor.

VTOL desteğine sahip yeni roket takımıyla bulutların arasında dans eden Rossy, testlerin 2020 yılı boyunca devam edeceğini aktardı. VTOL teknolojisini genellikle uçan taksi tasarımlarında görüyoruz. Hatta söz konusu teknolojinin gelecekte otomobillerde dahi kullanılacağı öngörülüyor.

Jet-Man lakaplı Yves Rossy’nin yeni roket takımıyla yaptığı uçuşu: