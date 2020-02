Daha önce 3 kez Oscar’a aday gösterilen ve geçen sene vizyona giren Joker filmiyle ödülü kazanmayı başaran Joaquin Phoenix, yeni bir belgeselin yapımcısı olduğunu duyurdu. Gunda adındaki belgesel, bir domuzun ve üç arkadaşının hikâyesine odaklanıyor.

Gladiator, You Were Never Really Here, Inherent Vice, Her gibi filmlerde yer alan; Joker filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar'ı evine götürmeyi başaran Joaquin Phoenix, yeni bir filmde yapımcı olarak yer alacağını duyurdu.

Phoenix’in yapımcısı olduğu ve Rus film yönetmeni Victor Kossakovsky’nin yarattığı Gunda’da bir domuzun günlük hayatına ve ikisi inek, biri tavuk olmak üzere üç arkadaşına odaklanılıyor.

Gunda:

Kossakovsky’nin filmografisinde Gunda’dan önce yönetmenlik koltuğuna oturduğu 14 yapım bulunuyor. Bunlardan sonuncusuysa 2018 yılında çıkan Aquarela'ydı. Aquarela’da dünyanın farklı yerlerindeki su kütleleri mercek altına alınıyordu.

Joaquin Phoenix, Screen Daily’ye verdiği röportajda filmden çok fazla etkilendiğini, insanların hayvan zekâsını anlama şeklini değiştireceğini umut ettiğini ifade etti. Phoenix, filmi “Varoluş üzerine içsel bir meditasyon” sözleriyle betimledi.

Ünlü oyuncu, Gunda belgesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Gunda, hayvan türleri içindeki normalde (ve belki de kasten) bizden gizlenmiş duyarlılığa büyüleyici bir bakış. Meraklı, genç bir domuzun gururu ve saygısı, eğlenmesi ve mutluluğu; zalim bir düzenbazlık karşısında yaşadığı panik, umutsuzluk ve mutlak yenilgi... Bunlar, tüm türlerin kendi yaşamlarındaki olaylara verdiği tepkilerin ve bu olaylarla başa çıkma yollarının benzerliğini gösteriyor.”

45 yaşındaki ünlü oyuncu, belgeselden “Çok önemli ve sanatsal bir film” şeklinde bahsetti. IMDb bilgilerine göre yapım, 23 Şubat’ta Almanya’daki Berlin Uluslararası Film Festivali’nde gösterime girdi ve Ağustos 2020’de de Norveç’te gösterime girecek. Belgeselin başka hangi ülkelerde gösterileceği veya herhangi bir platformda yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz belli değil.