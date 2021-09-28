İtalian Tech Week'te Elon Musk ve Stellantis CEO'su John Elkann arasında geçen bir muhabette ikili, Ferrari'nin otonom otomobil işine hiçbir zaman girmemesi gerektiğini, bir Ferrari'ye sahip olmanın ardındaki nedenin "o aracı kullanmak" olduğunu bellirtti.

Bildiğiniz üzere otomobil endüstrisi hem en güvenli hem de performans açısından en başarılı otonom arabaları piyasaya sürebilmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin başında Tesla yer alsa da onlarca marka, araçlarına otonom sürüş özellikleri ekleyerek otomobillerin geleceklerinin değişmesinde önemli bir rol oynuyor.

Sürücüler için her ne kadar kolay ve son derece güvenli olsa da bu kervana katılmaması gereken bazı isimler var. İtalyan otomobil devi Ferrari de bu isimlerin arasında ve Tesla CEO'su Musk ile Stellantis CEO'su Elkann da bu görüşe katılan isimlerden sadece ikisi. Italian Tech Week'te bir araya gelen iki CEO, Ferrari'nin neden hiçbir zaman otonom araba işine girmemesi gerektiğini anlattı.

Otonom sürüş, Ferrari'nin doğasına aykırı

Otonom araç teknolojilerini spor veya süper otomobiller için hayal etmek pek doğru olmaz. Sonuçta bu araçlar sürücünün tepkilerine en hızlı şekilde yanıt vermek ve performansı en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Bu yüzden de yoldaki diğer arabalara göre bir hayli hızlı gidebilen araçlardan otopilot gibi özellikler beklemek son derece yanlış olur.

Musk ve Elkann da tam olarak aynı düşüncede. Aynı zamanda Ferrari'nin geçici İcra Kurulu Başkanı olan Elkann, "Bir Ferrari'ye sahip olmanın amacı onu sürmektir" ifadelerini kullanıyor. Musk ise bazı insanların hâlâ Ferrari gibi hızlı 'aygırlara' binmeyi sevdiğini, bunun da "zaten logoda yer aldığını" belirtiyor.