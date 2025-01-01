Jovi Markalı İlk Telefonun Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

vivo'nun yeni alt markası olacak Jovi'nin ilk akıllı telefonun bazı teknik özellikleri Geekbench'te ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler akıllı telefon markalarından vivo'nun yakın zamanda Jovi adında yeni bir akıllı telefon markasıyla karşımıza çıkacağı belli olmuştu. Şu ana kadar ortaya çıkan söylentilere göre vivo, Jovi markası altında bütçe dostu modeller sunacak.

Geekbench'te ortaya çıkan yeni bir vivo markalı cihazın, Jovi markalı ilk akıllı telefon olabileceği düşünülüyor. Jovi markalı ilk telefonun tasarımını, kamera ya da ekran özelliklerini bilemiyor olsak da işlemcisi, işletim sistemi ve RAM kapasitesi ortaya çıkmış olabilir.

Jovi markalı muhtemel ilk telefonun Geekbench sonuçları şu şekilde:

Yukarıdaki ekran görüntüsüne göre söz konusu akıllı telefonun 2,21 GHz maksimum frekans hızına sahip bir yüksek performans çekirdeğine sahip ki bu, işlemcinin Snapdragon 4 Gen 2 olabileceği anlamına geliyor.

Yine Geekbench'te ortaya çıkan bilgilere göre telefon, Android 15 işletim sistemiyle piyasaya sürülecek ve 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bu donanımlar, cihazın uygun fiyatlı bir model olacağını göz önünde bulundurduğumuzda yeterli görünüyor.