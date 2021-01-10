Kafeler Kapatılınca Evlerini Kafeye Çevirenler Çıktı

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle kapatılan kafelere "alternatif" geldi. Kafelerin kapatılmasını fırsata çeviren bazı kişiler, evlerinin bir odasını kafeye çevirdi. Üstelik kafeye çevrilen evlerin reklamı sosyal medya üzerinden yapıldı.

Dünya genelinde 90 milyon kişiye bulaşan ve 1,9 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını sebebiyle çeşitli önlemler alınıyor. Türkiye'de bu kapsamda alınan önlemlerden bir tanesi de kafe ve restoranların kapatılmasıydı.

İnsanların sosyalleşmek, arkadaşlarıyla buluşup sohbet edip bir şeyler içmek için gittiği kafelerin kapatılmasını fırsata çevirenler oldu. Bazı kişilerin evlerini kafeye çevirdiği ortaya çıktı. Üstelik kafeye çevrilen bu evlerin reklamları da sosyal medya hesaplarından yapıldı.

Kafelerin kapatılması sonrası evler kafeye çevrildi

Demirören Haber Ajansı (DHÖ) ekibi, olayı daha detaylı öğrenmek için İstanbul Arnavutköy'de kafeye çevrilen evlerden bir tanesine müşteri olarak gitti. Sadece bir odasının kafeye çevrildiği bu evlere gitmek için daha önce rezervasyon oluşturuluyor ve rezervasyon saatinde telefonla iletişime geçilerek içeri giriliyor.

Fiyatların biraz kabarık olduğu bu ev/kafenin işletmecisi E.S., gelen müşterilere 1 saatlik süre kısıtlamasının konulduğunu ve sayı olarak da en fazla 4 kişinin kabul edildiğini söylüyor. Hürriyet'te yer alan habere göre kafenin işletmecisi E.S. şunları söylüyor:

"Bu durumun hiçbir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Biz burada suç işlemiyoruz. Bu durumu iş olarak düşündük. Pandemiden dolayı kafeler kapalı bu yüzden böyle bir şey yapma kararı aldık. Bu durum herkese ilginç geliyor. ‘Neden böyle bir girişim içerisindesiniz’ diye çok yazan oluyor."

İleride ürün çeşitliliğini artırabileceğini ve bunu yasal olarak yapacağını ancak şu an için böyle bir imkânının olmadığını söyleyen. E.S., ayrıca talebin çok olduğunu ve devam etmeyi düşündüğünü de dile getirdi.