Araştırmaya Göre Kahvaltı Etmemek Kilo Vermeyi Yavaşlatıyor

Kahvaltı öğününün günün en önemli öğünü olduğunu söyleyenlerin yanı sıra kahvaltının gereksiz olduğunu düşünen uzmanlar da var. Yeni bir araştırma, kahvaltı etmenin kalori yakmak üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Gelin sonuçlara yakından bakalım.

Son dönemde tıp dünyasından önemli isimlerin üzerinde tartıştığı 'kahvaltı', yeni bir araştırmaya konu oldu. Bilindiği gibi Dr. Mehmet Öz, bundan yaklaşık bir ay önce "Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı" açıklamasını yapmış ve önemli bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Daha sonra sözlerine açıklık getiren ve insanların ilk yemeklerini gerçekten acıktıklarında yemeleri gerektiğini anlatmak istediğini söyleyen Mehmet Öz, bazı öneriler sıralamıştı.

Kahvaltıyı konu alan yeni araştırmaysa kilo verme ve kahvaltı öğünü arasındaki bağı gözler önüne seriyor. Kahvaltı öğününü atlamanın kilo vermeyi olumsuz etkilediği yönünde sonuçları olan araştırma, Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism isimli dergide yayınlandı.

Sabahları yemek yemek, akşamları yemeye göre kan şekerinde daha az etkili:

Diet-Induced Thermogenesis (Diyet Kaynaklı Termogenez / DIT) adı verilen sürece odaklanan araştırma, DIT değerinin her öğünde dengeli olmadığını gösteriyor. Akşam yemeğine kıyasla kahvaltı etmenin, kalori yakma üzerinde önemli etkisi olduğunu söyleyen araştırmacı Juliane Richter, şu ifadeleri kullandı:

"Araştırma sonuçlarımız, kalori miktarına bakılmaksızın kahvaltıda yenen bir öğünün, akşam yemeği için tüketilen öğünle aynı diyetten iki kat daha fazla termogenez oluşturduğunu göstermekte. Bu bulgu, kahvaltıda yeterince yemek yemenin önemini vurguluyor."

16 erkek katılımcıyla yapılan çalışmalarda ilk aşamada kişiler, düşük kalorili bir kahvaltı ve yüksek kalorili bir akşam yemeği yediler. İkinci adımdaysa katılımcılara yüksek kalorili bir kahvaltı ve düşük kalorili bir akşam yemeği verildi. Çalışma süresinde sunulan yemeklerde toplamda aynı miktarda kalori hesabı yapan araştırmacılar, sabahları yüksek kalorili bir yemek yemenin 2,5 kat daha yüksek bir DIT ölçümüne yol açtığını buldular.

Yapılan çalışmanın bir diğer sonucuysa katılımcıların insülin ve kan şekeri düzeylerinin kahvaltıdan sonra, akşam yemeğine göre daha düşük bulunması. Çalışmanın ardından önerilerde bulunan Richter, kişilerin yüksek kalorili bir akşam yemeği yerine yüksek kalorili bir kahvaltıyı tercih etmeleri durumunda kolayca kilo verebileceklerini belirtti.