Yapılan araştırmalar, günlerin hayatımıza nasıl etki ettiğini açıkça gösteriyor. Önemli kararları alma günlerimiz belliyken en çok kaza yapılan günlere dair araştırmalar da var. Bunlara şimdi yenisini ekliyoruz. O da kalp krizi geçirme ihtimalinin en yüksek olduğu gün.

Biraz düşününce belki aklınıza bir gün gelecektir çünkü o gün, diğer günlerden daha stresli olabiliyoruz.

Özellikle araştırmalara dayanarak söylenen bu güne, daha dikkat ederek sağlığınız için önlemler alabilirsiniz.

Pazartesi, kalp krizi vakaları daha çok görülüyor.

İngiliz Kardiyovasküler Derneği Konferansı'nda sunulan araştırma, ciddi kalp krizlerinin pazartesi meydana gelme olasılığının diğer günlere göre %24 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, 2013-2018 yılları arasında İrlanda'da hastaneye kaldırılan 10 binden fazla hastanın verilerini inceledi. Bu hastaların hepsi, ana koroner arterin tamamen tıkanmasıyla meydana gelen en ciddi kalp krizi türü olan ST-segment yükselmeli miyokard enfarktüsü (STEMI) geçirmişti.

Sonuçlar, pazartesi STEMI vakalarının belirgin bir artış gösterdiğini ortaya koydu.

Bunun yanı sıra bir araştırma daha göze çarpıyor. Amerikan Kalp Derneği, pazartesinin yanı sıra insanların aralık ayının son haftasında, diğer zamanlara kıyasla kalp krizinden en çok öldüğünü ortaya koydu.

Peki, neden pazartesi günleri kalp krizi riski artıyor?

Bu sorunun kesin bir cevabı olmamakla birlikte birkaç olası neden üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki stres ve sirkadiyen ritim. Hafta sonu tatili bitip de işe veya okul hayatına dönüş, stres seviyelerini arttırabildiği gibi bu durum, vücudun doğal uyku-uyanıklık döngüsü olan sirkadiyen ritmi etkileyerek hormon seviyelerinde değişikliklere yol açabiliyor.

Hafta sonları, genellikle daha geç saatlerde yatıyoruz veya daha fazla alkol tüketiyoruz. Yaşam tarzındaki bu değişiklikler, pazartesi vücudun normale dönmeye çalışmasında yük oluşturuyor.

Bunun yanı sıra uzun çalışma saatlerinin kalp ve damar hastalıkları riskini artırdığını gösteriyor. Özellikle pazartesi günleri, yoğun iş temposuna yeniden başlamak, kalp krizi riskini tetikleyebiliyor.​

Kalp krizi riskini azaltmak için ne yapabiliriz?

Meyve, sebze, tam tahıllar ve yağsız proteinler açısından zengin bir diyet ile kalp sağlığınızı destekleyebilirsiniz.​

ile kalp sağlığınızı destekleyebilirsiniz.​ Bisiklete binme, yürüyüş, dans ve masa tenisi gibi aerobik aktiviteler yapın.

yapın. Meditasyon, yoga veya derin nefes alma gibi tekniklerle stresi azaltın.

gibi tekniklerle stresi azaltın. Sigara ve alkol tüketimini sınırlayarak kalp krizi riskini önemli ölçüde düşürebilirsiniz.

kalp krizi riskini önemli ölçüde düşürebilirsiniz. Düzenli kontrole giderek erken müdahale şansı yakalayabilirsiniz.

Kalp sağlığınızı korumak için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve risk faktörlerini en aza indirmek büyük önem taşıyor. Unutmayın, kalbiniz sizin en değerli hazinenizdir; ona iyi bakın.

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