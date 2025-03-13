Haftanın hangi günü kendinizi daha cesur hissediyorsunuz? Pazartesi sendromuyla boğuluyor musunuz yoksa cumanın getirdiği enerjiyle risk almaya daha mı açıksınız?

The British Academy’nin yaptığı bir araştırma, insanların risk alma süreçlerinin haftanın günlerine göre şekillendiğini ortaya koyuyor.

Peki, hangi günlerde daha temkinliyiz ve hangi günlerde cesurca adımlar atıyoruz? İşte araştırma sonuçları!

Haftanın günleri davranışlarımızı etkiliyor mu?

Haftanın yedi gün olması aslında doğanın değil insanlığın oluşturduğu bir kavram ancak bu döngü, hayatımızın her alanında etkili. İş hayatımızı, sosyal ilişkilerimizi ve hatta psikolojimizi bile şekillendiriyor.

The British Academy'nin araştırması, risk alma konusundaki kararlarımızın da haftanın günlerine göre değiştiğini gözler önüne seriyor. Yapılan ekonomik ve halk sağlığı çalışmaları, haftanın günlerinin borsa getirileri, intihar oranları ve tıbbi randevu görüşmeleri üzerinde etkili olduğunu gösteriyor.

Hangi gün daha fazla risk alıyoruz?

Araştırmalar, insanların pazartesiden perşembeye kadar risk almaktan kaçındığını, cuma ise risk almanın tekrar toparlandığını gösteriyor. Yani hafta başında daha temkinli şekilde hareket ederken hafta sonu yaklaştığında cesaretimiz artıyor.

Bu durum sadece bireysel kararlarımızı değil, toplumsal ve politik tercihleri ​​de etkiliyor.

Araştırma boyunca birçok etmene bakılıyor. Örneğin 1935’ten beri Birleşik Krallık’ta genel seçimler hep perşembe yapılıyor. Bunun bir tesadüf olmayacağı düşünülüyor çünkü perşembe, insanların en az risk aldığı günlerinden biri.

Hatta Brexit referandumunun perşembe yapılmış olması, halkın risk almaya kapalı olduğu günde yapılmasıyla sonuçları değiştirdiği düşünülüyor. Cuma yapılsaydı farklı sonuçlar çıkabilirdi.

Araştırma, satrancı da kapsıyor. 1 milyondan fazla satranç oyun verilerine bakılıyor ve oyuncuların hamle yapma olasılıklarının haftanın günlerine göre şekillendiği ortaya çıkıyor. Diğer incelemelerde olduğu gibi oyuncular, pazartesinden perşembeye kadar daha temkinli hamleler yaparken cuma daha agresif hamleler yapıyor.

COVID-19 sürecinde değişim oldu mu?

Günlerin risk algımızı gerçekten etkileyip etkilemediği için yapılan bir başka deney, COVID-19 karantina sürecini kapsıyor. Karantinadan sonra 500 gönüllüden haftalık rutinlerini nasıl yönettikleri ve risk alma oranlarını bildirmeleri istendi.

Sonuçlar oldukça netti: Normal haftalık düzene devam eden insanlar, risk alma koşullarındaki değişimleri gösterdi. Ancak haftalık rutinleri bozulanlarda bu dalgalanma görülmedi.

Bu etkiyi nasıl yönlendirebiliriz?

Bulgular, haftanın günlerinin risk toleransımıza büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. Eğer büyük bir karar alacaksanız, bu araştırmaların sonuçlarını göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Tahminlerinizi bu günlere göre iyileştirebilir, eylemlerinizi maksimum etkili olacak şekilde planlayabilirsiniz.

Örneğin, iş görüşmelerine gitmeden önce risk almaktan kaçındığınız bir gün mü yoksa cesur olabileceğiniz bir gün mü olacağına karar vererek stratejinizi de belirleyebilirsiniz.

Kim bilir, belki de hayatını değiştirecek o büyük adım atmak için en doğru gün, cumadır!

Günler hakkındaki analizler bununla da sınırlı değil: