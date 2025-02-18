Trafikte kazaların en çok hangi gün ve saatlerde meydana geldiği hakkında bir analizden haberiniz var mı? Belki de tam o zamanlarda siz de direksiyon başındasınız!

Gün, saat ve aya göre Türkiye’nin kara yolu trafik kaza istatistikleri bulunuyor.

Belirteceğimiz zamanlara dikkat ederek trafikte biraz daha tetikte olmanızda fayda var. Normalde de olun tabii ki ama özellikle bu zamanlara daha da dikkat!

Hangi günler daha riskli?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜİK'in ortaklaşa hazırladığı "Trafik Kaza İstatistikleri" raporuna bakıldığında rakamlar oldukça birbirine yakın ama öne çıkan gün cuma oluyor.

2023 verilerine göre toplam kaza sayısı, 1.314.136. Ölümlü/ yaralanmalı trafik kazası raporlarına baktığımızda toplamda 235 bin 71 kaza sayısı önümüze çıkıyor. %15 payı bulunan cumayı ise %13,8 ile çarşamba takip ediyor.

Cumartesi hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 931, yaralı sayısı 51 bin 984. Ancak ölü sayısına baktığımızda listenin başında cumartesi var. 1066 ölü sayısı, 52 bin 923 yaralı ise cumartesinin özeti.

Saatlere dikkat!

Günün hangi saatlerinde daha dikkatli olmamız gerektiğine gelince 2023’te meydana gelen 235 bin 71 ölümü yaralanmalı kazaların %65,9’u gündüz, %31,8'i gece ve %2,3'ü alacakaranlıkta oldu.

Bir önceki raporlarda genellikle 17.00 ila 18.00 arasında kazaların yoğunlaştığı görülse de 2023 raporunda maalesef buna yer verilmiyor.

Hangi ayda daha çok trafik kazası oluyor?

Bunda da bir değişim söz konusu. Bir önceki yıllarda ağustos en fazla kaza yaşanan aydı. Son verilere göre ise temmuz %10,3 pay ile en fazla kazanın yaşandığı ay. Şubat ise %5 ile en az kazanın yaşandığı ay.

Neden bu zamanlar?

Mesai ve hafta bitiyor, herkes bir yerlere gidiyor ve trafik artışı artıyor ve bu da kaza riskini yükseltiyor. Özellikle iş çıkışı saatlerinde yorgun olan sürücülerin dikkatleri de dağılabiliyor. Yazın artan trafik yoğunluğu ve sıcaklık ise sürücülerin dikkatini olumsuz etkileyebiliyor.

Raporda kusurlar da sunuluyor. 281 bin 54 kusurun 249 bin 856’sını sürücü oluşturuyor. Sürücü kusurları arasında ilk sırayı araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak alıyor.

Sürücünün diğer kusurlu hâlleri, kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak, arkadan çarpmak ve dönüş kurallarına uymamak da sırayla gelen diğer kusurlar.

Yaya kusurları ise bu raporda %9’luk bir paya sahip. %1,1 taşıt, %0,6 yolcu ve %0,3 yol payın diğerleri.

Güvende kalmak için ipuçları

Bu riskli zaman dilimlerinde trafikteyseniz, aşağıdaki önerilere dikkat ederek güvenliğinizi artırabilirsiniz:

Planlama yapın ve mümkünse yoğun trafik saatlerinden kaçının.

Telefon veya diğer dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durun.

Trafik kurallarına ve hız limitlerine uyun.

Yorgun veya uykusuzken araç kullanmaktan kaçının.

Unutmayın, trafikte her zaman dikkatli ve özenli olmak hem sizin hem de sevdiklerinizin güvenliği için hayati önem taşır.

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