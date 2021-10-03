Kanarya Adaları'ndaki Yanardağ Patlaması Devam Ediyor

İspanya’nın Kanarya Adaları’nda bulunan bir yanardağ 19 Eylül'de patlamıştı. Patlamanın etkisiyle bölgede oluşan tahribat şiddetlenerek devam ediyor. Patlamayla etrafa saçılan lavlar ve aynı zamanda ard arda yaşanan onlarca deprem bölgedeki vatandaşların sağlığını tehdit ediyor. Patlamanın güncel durumu hakkında yetkililer tarafından bazı açıklamalar ve yaşanan felaketin büyüklüğünü kavrayabileceğimiz fotoğraflar yayınlandı.

Yaklaşık iki hafta önce başlayana patlamanın etkisiyle tüm bölgeyi etkisi altına alan lav akıntıları ve çevrede gerçekleşen depremler her geçen gün insanların yaşamını tehdit ediyor.

Bilim insanları La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja yanardağının çok daha şiddetli bir şekilde yanmaya devam ettiğini bildirdi. Tüm bölgeyi etkisi altına alan felaket hakkında yeni açıklamar ve fotoğraflar paylaşıldı.

Şuana kadarki tahribat açıklandı

Yetkililer patlamanın etkilerinin yaşandığı bu süreçte ard arda gerçekleşen depremlerle, yanardağda daha fazla çatlak oluştuğunu ve magma akışının şiddetlenerek devam ettiğini açıkladı.Yanardağ'dan fışkıran lavlar denize kadar ulaştı. Lavlar, Playa del Perdido'da okyanusa ilerlerken 656 ev ve 662 dönümlük araziyi yok etti. Lav akıntıları ve bölgede gerçekleşen onlarca depremin etkisiyle 600’den fazla ev yıkıldı ve 400'ü turist 6000'den fazla kişi bölgeden uzaklaştırıldı.

Kanarya Adaları Başkanı Ángel Víctor Torres, patlamanın yarattığı maddi hasarın maliyetinin yaklaşık 400 milyon Euro olduğunu belirtti. İspanyol hükümeti LA Palma’yı afet bölgesi ilan etti ve patlamadan etkilenen vatandaşlara mali destek sağlama sözü verdi. Tahminlere göre şimdiye kadar 80 milyon metreküp erimiş kaya etrafa saçıldı. Avrupa Birliği Dünya Gözlem programına göre, duman bulutları Atlantik Okyanusu ve Afrika kıtası boyunca yoğunlaşıyor. Kanarya Adaları Volkan Enstitüsü, patlamanın 24 ila 84 gün sürebileceğini ön görüyor.

Yanardağ felaketinden fotoğraflar: