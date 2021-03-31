Kanuni Sultan Süleyman'ın Portresi, 5 Milyon TL'ye Satıldı

Sotheby's isimli müzayede evi, İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları isimli bir açık artırma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında satılan ürünlerden bir tanesi de Kanuni Sultan Süleyman'a ait bir portreydi ve bu portre, 438 bin sterlin, yani yaklaşık 5 milyon TL'ye satıldı.

İngiltere'nin bilindik müzayede evlerinden Sotheby's, tarihimizi de yakından ilgilendiren bir açık artırma dizisi gerçekleştirdi. Bu açık artırmada satışa sunulan eserlerden bir tanesi, "Muhteşem Süleyman" olarak da bilinen Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın portesiydi. "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" ismiyle başlayan açık artırmada Kanuni'nin portesine 438 bin sterlin, yani yaklaşık 5 milyon lira verildi.

Londra'da gerçekleştirilen açık artırmaya fiziksel katılım olmadı. Tarihi eser meraklıları, bu açık artırmaya telefon ve internet üzerinden katılım sağladılar. Sotheby's yetkilileri, Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini satın alan kişi ile diğer ürünlerin yeni sahiplerine dair isim ve bilgi paylaşımında bulunmadılar.

İşte 5 milyon TL'ye alıcı bulan o portre

Sotheby's yetkilileri, Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin 16. yüzyıldan kalma olduğunu ifade ediyorlar. O yıllarda 43 yaşında olduğu düşülen padişahın bu portresinin, Preveze Deniz Zaferi'nden sonra yapıldığı ve Muhteşem Süleyman'ın en güçlü dönemlerini temsil ettiğine inanılıyor. 19. yüzyıldan beri Fransız bir ailenin elinde olan portre, satış işlemlerinin tamamlanmasıyla yeni sahibine ulaştırılacak. Müzayede evi yetkilileri, 5 milyon TL'ye satın alınan portenin, değerinden 4 katından fazlasına satılmış olabileceğini söylüyorlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de açık artırmadaydı

Sotheby's tarafından gerçekleştirilen İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları açık artırmasının önemli katılımcılarından bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi. Açık artırmaya çıkarılan ürünler arasında teklifler veren belediye yetkilileri, 9 adet Kur’an-ı Kerim ile birkaç adet el yazması eseri satın almayı başardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklamalarda, o eserlerin artık İstanbul'a ait olduğu ifade edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekildeydi