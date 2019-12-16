Otomotiv sektöründe yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla piyasaya sürülen araçların fiyatları da büyük bir hızla yükseliyor. Ancak Karlmann King, dudak uçuklatan fiyatıyla dünyanın en pahalı SUV aracı unvanını ele geçirdi.

Dünyanın en pahalı SUV'u unvanını dünya standartlarındaki diğer lüks araçlardan alan Karlmann King, ilk kez 2017 yılında Dubai Motor Show'da sergilendi. Fuarda, Bentley Bentayga ve Lamborghini gibi dünyanın en pahalı SUV'ları bile onun gerisinde kaldı.

Yollarda göreceğiniz diğer tüm araçlardan farklı bir tasarım, müşteri tarafından seçilebilen özellikler ve kurşun geçirmez gövde gibi özellikler, Karlmann King'in neden dünyadaki en pahalı SUV aracı olduğunu gösteriyor. Tüm bu özellikleri bir araya getiren devasa araç, 1,08 milyon dolardan başlayan ve 3,8 milyon dolara kadar uzanan yüksek bir fiyat etiketine sahip.

Çinli otomotiv şirket IAT tarafından tasarlanan ve 1.800'den fazla kişiden oluşan Avrupa ekibi tarafından inşa edilen Karlmann King benzersizliğini korumak için sadece 12 adet üretilecek. Tasarımcı Luciano D’Ambrosio'nun son eseri olan devasa SUV, Batmobil’den esinlenerek tasarlandı. İlk bakışta garip görünse de asimetrik tasarım araca farklı bir karakter katıyor. Tuhaflık ve farklılık açısından Cybertruck'a rakip çıktı diyebiliriz.

SUV segmentindeki araç, Ford F-550 'yi temel alıyor ve tamı tamına 4.500 kg ağırlığında. Kurşun geçirmez versiyonunu seçerseniz, ağırlık 6.000 kg'a kadar çıkıyor. Kaputun altında, Ford F-550'nin 6.8 litrelik V12 motoru var. Bu motor 420 beygir gücünde ve en yüksek 220 km/s hıza ulaşabiliyor.

Gövde karbon fiber ve çelik kullanılarak üretildi. İç mekan HD ses sistemi, 4K TV, güvenli bir kasa, telefon yansıtma sisteminin yanı sıra isteğe bağlı uydu TV, uydu telefonu, kahve makinesi, elektrikli masa, hava temizleyici, neon ışıklar ve buzdolabı gibi ultra modern özelliklerle donatıldı.

Karlmann King, 5.990 mm uzunluğunda, 2.480 mm genişliğinde ve 2.480 mm yüksekliğinde. Dingil mesafesi 3.691 mm olan aracın yakıt deposu kapasitesi ise 151 litre. Kısaca bir limuzinde bile bulamayacağınız kadar zengin özellikler, devasa bir araçta toplandı.

Dünyanın en pahalı SUV'u Karlman King: