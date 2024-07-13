Karton bardaklar dışarıdan bakınca zararsız görünebilir ancak hem dünyaya hem de bize oldukça zararlı. Peki bu zararlar tam olarak ne?

Tek kullanımlık plastik, karton ürünlerin kullanımı ne yazık ki hâlâ çok yaygın. Birçok kişiye kolay geldiği için sürdürülebilir olanların yerine bu ürünleri tercih edebiliyor.

“Alt tarafı karton bardak.” deyip geçmeyin. Doğaya ve bize verdiği azımsanamayacak kadar fazla zarar var. Neler olduğunu bir bir anlatalım.

Birçoğu geri dönüştürülemiyor.

Karton bardakların iç yüzeyinde sıvıyı sızdırmaması için ince bir plastik tabaka bulunuyor. Bu tabaka, kartonun geri dönüşüm sürecinde ayrıştırılmasını zorlaştırdığından büyük oranda geri dönüştürülmüyorlar.

Bazı geri dönüşüm tesisleri özel yöntemlerle bu bardakları geri dönüştürebilse de her geri dönüşüm tesisi karton bardakları kabul etmiyor. Bu yüzden dünyada yeterince atık yokmuş gibi daha fazlasını çıkarmak yerine tek kullanımlık ürünlerden uzak durmakta fayda var. Özellikle kahvecilerde, porselen bardak seçeneği olup olmadığını sorarak onu tercih edebilirsiniz.

Gelelim bize verdiği zarara.

Az önce bahsettiğimiz sıvı sızdırmazlığı sağlamak için eklenen plastik kaplamalar genellikle polietilen ya da polilaktik asit gibi plastiklerden yapılıyor. İç yüzey, sıcak sıvılarla temas ettiğinde mikroplastikler sıvıya bırakılarak içeceğimize karışıyor. Biz de plastikleri afiyetle içiyoruz.

Bu mikroplastikler zamanla sindirim sistemi problemlerine, içerdikleri BPA ve flatlar sebebiyle hormonal dengesizliklere, hücre zarı hasarına, bağışıklık sistemi problemlerine yol açıyor.

Bu yüzden; verdiğimiz zararı gözeterek yeniden kullanılabilir, doğa dostu, sürdürülebilir malzemeleri tercih edelim. Hem kendimizi hem de dünyamızı koruyalım!

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