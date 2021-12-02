Kasım Ayında Kaç Adet Otomobil Satıldığı Açıklandı

Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları açıklandı. Açıklanan veriler, sektörde devasa bir daralma olduğunu gözler önüne seriyor. Öyle ki otomobil satışları, Kasım 2020'ye göre yüzde 33,2 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Kasım 2021 otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini yayınladı. Açıklanan veriler, araç satış pazarının kasım ayında yüzde 24,9 daraldığını gözler önüne seriyor. Yalnızca hafif ticari araç pazarında ufak bir hareketliliğin gerçekleştiği kasım ayı verileri, sektördeki krizi gözler önüne seriyor.

Açıklanan verilere göre kasım ayındaki otomobil satış rakamı, 42 bin 982 adet olarak kayıtlara geçti. Bu satış rakamı, Kasım 2020'ye göre yüzde 33,2'lik daralma olduğunu gözler önüne seriyor. Kasım ayındaki hafif ticari araç satışları ise 17 bin 234 oldu. Bu rakam, Kasım 2020'den yüzde 9,2 yüksek.

Son 10 yılın kasım ayı ortalamalarının altına düşüldü

ODD'nin açıkladığı veriler, son 10 yıllık satış rakamları ile de kıyaslandı. Yapılan analizler sonucunda, Kasım 2021'deki toplam araç satış rakamının, geçtiğimiz 10 yılın ortalamasının yüzde 30 altında olduğu anlaşıldı. Hafif ticari araç satışları da son 10 yıllık ortalamadan yüzde 7,4 düşüktü.

2021'deki otomotiv satış verileri ne durumda?

2021'in ilk 11 aylık verilerine baktığımızda, 518 bin 294 adet otomobil satışının gerçekleştiğini görüyoruz. Bu satış rakamı, geçtiğimiz yılın ilk 11 ayına göre yüzde 2,1'lik düşüş anlamına geliyor. Ayrıca, satılan araçların yüzde 86,6 gibi çok büyük bir bölümü, vergi oranı nispeten düşük olan A, B ve C segment araçlardan oluştu. Bu segmentler kendi aralarında, çok tercih edilenden aza doğru C, B ve A şeklinde sıralandı.

Araçların gövde tiplerine baktığımızda, sedan üstünlüğünün devam etmekte olduğunu görüyoruz. Çünkü 2021 yılında satılan tüm otomobillerin yüzde 39,4'ü sedandı. Bu gövde sınıfını ise tahmin edebileceğiniz üzere SUV takip etti. 2021'de satılan otomobillerin yüzde 35'i SUV olarak karşımıza çıktı. Motor seçenekleri ise yüzde 66,1 pay ile benzinli, yüzde 20,1 pay ile dizel, yüzde 8,7 pay ile hibrit, yüzde 4,6 pay ile de otogazlı olarak kayıtlara geçmiş oldu.