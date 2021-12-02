Renault, Türkiye'de yeni bir şirket kurdu. Renault Group Otomotiv A.Ş. isimli bu şirket, Renault'un Türkiye'deki varlığı ve yatırımlarını güçlendirecek. Alınan karar, Renaulution isimli yeni bir planın parçası olarak karşımıza çıktı.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomotiv markalarından bir tanesi olan Renault, Türkiye için yeni bir karar aldığını duyurdu. Şirket, alınan bu karar kapsamında Renault Group Otomotiv A.Ş. (RGO) isimli yeni bir şirket kurdu. Renault Group bünyesinde kurulan ve herhangi bir üçüncü taraf ortağa sahip olmayan şirketin CEO'luk görevine ise zaten Renault bünyesinde çalışmakta olan Hakan Doğu getirildi. Doğu, doğrudan Renault Group CEO’su Luca De Meo'ya bağlı olarak iş yapacak.

Renault Group Otomotiv A.Ş., Fransa merkezli otomotiv üreticisinin "Renaulution" olarak isimlendirdiği yeni bir planın parçası. Bu plan kapsamında "Yeni Atılım" olarak isimlendirilen bir projeyi hayata geçiren Renault, Türkiye'de kurduğu yeni şirket ile ülkemizdeki varlığını ve yatırımlarını artıracak.

Türkiye'deki elektrikli otomobil sektörüne katkı sağlanacak

Renault'un Türkiye'de kurduğu yeni şirket ile hayata geçirilen Yeni Atılım projesi hakkında da bilgi verildi. Yapılan açıklamalarda, bu şirketin 3 ana husus üzerinde çalışacağı ifade edildi. Bu hususlar şu şekilde:

Kapsamlı bir yatırım planıyla Türkiye’de üretim ve sanayideki varlığını güçlendirmek ,

, Türkiye’deki elektrikli araçlar ekosisteminin gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunmak,

gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunmak, Kurulan RGO A.Ş iştiraki sayesinde Oyak Grubu başta olmak üzere diğer iş ortakları ve tüm yerel paydaşlarla geliştirilecek yeni projeler ile birlikte daha da güçlü bir sinerji yaratmak.

Renault, ocak ayında düzenlediği bir etkinlikte Renaulution isimli yeni planlarını duyurmuştu. Bu planlar, şirketin iş modellerini, teknoloji, enerji ve mobilite başlıkları altında yeniden kurgulamak ve Renault'u mobilite ekosistemin öncüleri arasına sokmaktı. Yeni planların gerçekleşip gerçekleşemeyeceği, önümüzdeki dönemlerde belli olacak.