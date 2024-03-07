Apple'ın 20,3 inç boyutunda katlanabilir ekranı olan bir MacBook Pro üzerinde çalıştığı iddia edildi. İddialar gerçekse bile bu ürün, birkaç yıl sonra piyasaya sürülecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, birkaç yıldır katlanabilir ekranlı ürün planlarıyla gündeme geliyor. Şirket, konuyla ilgili ne bir açıklama yaptı ne de somut bir adım attı ancak sızıntılar, böyle bir cihazın varlığını defalarca ortaya koydu. Deneyimli Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo'nun yaptığı yeni bir açıklama, Apple'ın katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarının birkaç yıl içerisinde aramızda olabileceğini düşündürüyor.

Ming-Chi Kuo tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, toplam ekran boyutu 20.3 inç olan katlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kaynağımıza göre bu ürün, "MacBook Pro" serisinin yeni bir üyesi olacak. Bilmeyenler için Apple'ın bugüne kadarki en büyük MacBook Pro modelinin 16 inç ekran boyutuna sahip olduğunu hatırlatalım.

Gerçek olsa bile... 2027 yılında seri üretime geçilecek!

Ming-Chi Kuo'nun açıklamasına göre 20.3 inç boyutlu katlanabilir ekrana sahip olan MacBook Pro, 2027 yılında seri üretime geçecek. Yani bu dizüstü bilgisayar, iddialar gerçeği yansıtıyorsa en geç 2028 yılında tüketici ile buluşacak. Katlanabilir ekranlı MacBook Pro'nun neler sunabileceğine ilişkin bir açıklama ise yapılmadı.

Bu arada; Ming-Chi Kuo'ya göre tüketiciler, Apple'dan katlanabilir ekranlı iPhone veya iPad gibi ürünler de bekliyorlar. Bu konuda çok fazla soru aldığını belirten Kuo, bu konuyla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadığını ifade etti. Görünen o ki Apple, katlanabilir ekranlı bir iPhone'a pek de sıcak bakmıyor. En azından şimdilik...