Kore'den gelen bilgilere göre Apple, katlanabilir iPhone modelinin ekran üretimine başlıyor. OLED ekranları Samsung üretecek. Cihazın çıkış tarihi ise şimdilik önceki sızıntılarla uyumlu.

Artık yavaş yavaş Apple’ın da katlanabilir cihazlara odaklanmaya başladığını görüyoruz. Şirket, hâlihazırda bu kategoride birden fazla ürün geliştiriyor. Tabii ki en çok dikkat çekeni katlanabilir iPhone. Katlanabilir iPhone hakkında şimdiye kadar birçok bilgi sızmıştı. Bugün ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

Kore’den ETNews’ün aktardığına göre Apple, katlanabilir iPhone modelinin OLED ekranlarının üretimine resmen başladı. Ayrıca çıkış tarihiyle ilgili de bilgiler verildi. Görünüşe göre çıkış tarihinde daha önceki sızıntılara kıyasla bir değişiklik yok.

Ekranları Samsung üretecek, katlanabilir iPhone 2026’da çıkacak

Katlanabilir iPhone’un önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceği ve şimdiden ekran üretiminin başladığı belirtilmiş. Burada bir sürpriz yok çünkü daha önce kaynaklardan gelen tüm bilgiler, katlanabilir iPhone modelinin 2026 yılında piyasaya sürüleceğini söylüyordu. Ekran üretiminin başlaması da bunu bir nevi doğruladı.

Yeni iPhone modelinin katlanabilir OLED ekranlarını Samsung Display üretecek. Apple’a özel olarak yapılacak üretimin, Kore’nin Asan şehrindeki fabrikasında yapılacağı belirtilmiş. Tesiste yılda 15 milyon adet 7 inç boyutunda OLED katlanabilir ekran üretilmesi planlanıyormuş.

Apple’ın katlanabilir iPhone’unun kitap gibi katlanan türde bir model olmasını bekliyoruz. iPhone 18 serisine dahil olacak bu model, her yıl yenilenecek. Cihazda; A19 Pro işlemci, 12 GB RAM, 7,8 inç ve 5,5 inçlik ekranlar, 2’li kamera kurulumu gibi özellikler de görebiliriz. Telefon hakkında şimdiye kadar bildiğimiz tüm bilgilere aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.