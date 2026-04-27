Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unun taslak çizimleri ortaya çıktı. Çizimler, cihazın boyutlarını gözler önüen seriyor.

Apple, bu seneki iPhone lansmanında daha önce hiç görmediğimiz türden bir iPhone ile karşımıza çıkacak. Öyle ki şirketin iPhone Ultra veya iPhone Fold adını almasını beklediğimiz ilk katlanabilir iPhone modelini eylülde gerçekleştirilecek lansmanda tanıttığını göreceğiz. Bu modelin yatay katlanır tasarıma sahip geniş ekranlı bir model olacağı konuşuluyor.

Katlanabilir iPhone modeli hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı ortaya çıkmıştı. Bugün ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Bir telefon kılıfı üreticisinden gelen sızıntıda katlanabilir iPhone’un taslakları yer aldı. Çizimler, cihazın boyutlarını gözler önüne seriyor.

9,4 mm kalınlık, Android benzeri selfie kamerası

Sızdırılan çizimlere göre Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli, katlandığında 9,4 mm’lik oldukça ince bir tasarıma sahip olacak. Bunun iyi haber olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki piyasadaki Samsung ve OPPO gibi markaların en ince katlanır telefonlarıyla aynı seviyede. Telefon açıldığında ise 4,7 mm’lik çok daha ince bir tasarımla karşılacağız.

Eğer bu taslaktaki boyutlar doğru çıkarsa kullanıcılar, katlanabilir iPhone modelini tutarken iPhone 17 Pro’yu tutarkenkine benzer bir deneyim yaşayacak. Bunun yanı sıra telefon bir ilke imza atarak Apple’ın ilk Android benzeri kamera tasarımına da ev sahipliği yapacak. Cihazda ortada ve sol üstte konumlanan delik şeklinde selfie kameraları yer alacak. Telefonun arkasında ise 48 MP’lik iki adet kamera yer alacağı söyleniyor.

Tabii ki bunların hepsi birer iddia. Henüz resmî veya kesinleşen bir şey yok. Doğru çıkıp çıkmayacağını eylüldeki iPhone lansmanında öğreneceğiz.