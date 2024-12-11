Kaynak yaparken genelde kişileri yüzlerinde bir maske ile görürüz. Kaynak işlemi sırasındaki o ışığa çıplak gözle bakmanın sakıncası ne derece büyük ki?

Bu o kadar basit bir konu değil ve kaynak yaparken koruyucu takmamanın ardında çok ciddi sonuçlar var.

İster siz yapın isterseniz yanınızda başkası, aman diyelim ve koruyucu kullanmanın nedenlerine bakalım.

Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan ışık, ultraviyole (UV) ve kızılötesi (IR) ışınlar içeriyor.

Ortaya çıkan ışınlar, gözün kornea ve retinasına zarar verebildiği için korumak gerçekten önemli bir adım. Özellikle UV ışınları, "kaynakçı gözü" veya "ark gözü" olarak bilinen fotokeratitise neden olabiliyor.

Gözde yanma, kızarıklık, ağrı ve geçici görme kaybı yaşanabilecek sorunların başında geliyor. IR ışınları ise retinaya zarar vererek kalıcı görme kaybına bile yol açabiliyor.

UV ışığına sürekli maruz kalmak ise bazı kişilerde katarakt da oluşturabiliyor. Ve daha da kötüsü kanser. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, ultraviyole radyasyonunun göz ve cilt kanserine neden olacağının da altını çiziyor.

İş kazalarına davetiye çıkarmamak için ne yapmak gerekiyor?

Çeşitli koruyucu gözlüklerden kullanmak yapılması gereken en önemli detay. Özel olarak tasarlanmış kaynak maskeleri ve gözlükleri kullanarak gözlerinizi zararlı ışınlardan koruyarak güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra eğer bir meslektaşınız kaynak yapıyorsa en az 50 metre uzakta durmanız fayda var.

Ve unutmayın ki eğer böyle bir çalışma ortamınız varsa veya doğrudan kaynağı yapan kişi sizseniz düzenli olarak göz doktoruna kontrole gitmenizde fayda var.

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