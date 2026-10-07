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Kayseri’de Park Hâlindeki Togg T10X Alev Alev Yandı: Peki Yangının Sebebi Ne?

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Kayseri’de şarjı bittikten sonra park hâlinde alev alan Togg T10X kullanılamaz hâle geldi.

Kayseri’de Park Hâlindeki Togg T10X Alev Alev Yandı: Peki Yangının Sebebi Ne?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Küresel ölçekte farklı elektrikli otomobil üreticilerinin zaman zaman karşı karşıya kaldığı yangın vakalarının son örneği, ülkemizde en çok satan modeller arasında yer alan Togg T10X ile yaşandı.

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda park hâlindeki bir Togg T10X, çıkan yangın sonrası tamamen kullanılamaz hâle geldi. İlk incelemelerde aracın bir şarj istasyonuna bağlı olması dikkat çekse de şarj operatörünün telemetri ve log verileri teknik detayları ortaya koydu.

İçerikten Görseller

Kayseri’de Park Hâlindeki Togg T10X Alev Alev Yandı: Peki Yangının Sebebi Ne?
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Togg neden şarj esnasında alev aldı?

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Yapılan resmî açıklamaya göre gece saat 02.30’da şarj işlemi tamamen bitti. Sabah saatlerinde yangın çıktığı esnada kablo araca fiziki olarak takılı olsa da istasyon ile araç arasında aktif bir enerji transferi bulunmuyordu. Bu durum, yangının şebeke dalgalanması veya şarj altyapısından ziyade batarya paketinin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanma olasılığını güçlendirdi.

Piyasaya sunulduğundan bu yana bu tür vakalarla neredeyse hiç anılmayan T10X’te yaşanan bu olay, lityum iyon hücrelerdeki "termal kaçak" riskini tekrar gün yüzüne çıkardı. Sektör genelinde bu tür yangınların arkasında genellikle üretim kaynaklı hücre içi kısa devreler, Batarya Yönetim Sistemi (BMS) yazılım hataları ya da önceden fark edilmeyen fiziksel darbe hasarları yer alabiliyor.

Kayseri'deki yangının kesin çıkış nedeni, adli birimler ve otomotiv mühendislerinin hazırlayacağı detaylı teknik ekspertiz raporunun ardından netlik kazanacak.

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