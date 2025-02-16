Deprem, şüphesiz hem insanların hem de doğadaki tüm canlılar için büyük bir endişe kaynağı. Bazılarının şiddeti çok küçük olsa da bazılarınınki çok yüksek oluyor ve bu nedenle can kayıpları yaşanabiliyor.

İnsanların fiziksel açıdan, depremi öncesinden hissetmesi veya tahmin etmesi elbette mümkün değil. Ancak hayvanlar? Özellikle kediler?

Kediler nasıl oluyor da depremi dakikalar öncesinden hissediyor ve hareketlerinde farklılıklar meydana geliyor?

Aslında kedilerin depremi önceden tahmin edebildiğine yönelik görüşlerin, bilime ve kedilerin fiziksel özelliklerine dayanan bazı sebepleri var.

Alman bilim insanı Helmut Tributsch’a göre kediler, gezegenin yeraltı levhalarının hareket etmesi ve birbirine sürtünmesi ile oluşan iyonları tespit edebiliyor. Bunun sebebi ise kedilerin vücut yüzeylerinin insanlara göre çok daha kuru olması.

Ayrıca kediler, elektostatik değişiklikleri algılama noktasında da çok başarılı. Çünkü kedilerin bıyıkları ve patilerindeki hassas tüyler, insanların algılayamadığı küçük titreşimleri hissedebiliyor.

Yine bu hayvanların kulakları, yer altından gelen düşük frekanslı sesleri duyabiliyor.

Bu nedenle deprem öncesinde ani kaçışlar, huzursuzluk, saklanma gibi davranışlar sergiliyorlar. Örneğin 1995 Kobe depreminden önce birçok kedi, tam da bu anormal hareketleri ile dikkati çekmişti.

Yine 2018’de viral olan bir videoda, Japonya’daki bir kedi kafesinde depremden yaklaşık 10 saniye önceki birkaç kedinin güvenli bir yere kaçmaya çalıştığı da görülmüştü.

Yani kedilerin, depremi dakikalar öncesinden hissettikleri ve buna yönelik davranışlar sergiledikleri dair örnekler çok fazla. Ancak elbette her kedi, %100 depremi hissedebilir veya deprem öncesi anormal tepkiler verebilir şeklinde bir kesinlik yine de yok.

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